指點迷津！高中將設課程諮詢教師 輔導學生對應出路

2018-04-11 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



12年國教新課綱將在108年正式上路，未來學生有更多選修課程，有助自主規劃學習內容。為協助學生進行生涯探索，教育部近日公布訂定「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，由學校遴選完成研習及取得證明的教師，若為學生進行課程輔導諮詢，每周可減授1到2節課、召集人可減授2到4節，自108年8月1日生效。

教育部指出，總綱自108學年度實施後，學校可自主規劃課程包括校訂必修、加深加廣選修、校訂選修（包括多元選修、補強性選修）及彈性學習時間等，為使學生及家長瞭解學校課程規劃，學校應擬訂課程地圖，並且辦理課程說明會、輔導學生選課，以及提供學生有關課程對應未來出路等諮詢。

未來將透過學校遴選現職合格專任教師（包括兼任導師），參加課程諮詢專業知能研習，在完成研習及取得證明文件後，還需通過由學校籌組的課程諮詢教師遴選會遴選，才可擔任課程諮詢教師，並從中選出1人擔任召集人，負責統籌規劃及辦理課程諮詢等工作。

每學期在學生選課前，課程諮詢教師必須協助學校編輯選課輔導手冊，並向學生、家長及教師說明學校課程與學生出路發展的關聯性；選課期間，諮詢教師需參考學生學習歷程檔案，以團體或個別的方式提供諮詢，學生完成課程諮詢後，紀錄都會登載於學生學習歷程檔案中。