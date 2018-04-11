女學生電扶梯站左被罵 她貼公告反駁引熱議

2018-04-11 20:12 聯合新聞網 綜合報導



許多民眾搭乘電扶梯時，都習慣靠右站立，會讓趕時間的乘客從左側通過，一名女學生在「Dcard」PO文，表示自己曾站在電扶梯左邊和朋友聊天，結果被後方乘客罵，並貼出北捷公告的照片，表示現在搭電扶梯已經不用靠右站立，希望有更多人知道規定已經改了。

女學生貼出北捷搭乘電扶梯安全須知，表示不需要靠右站立，請左、右二側平均站立，希望有更多人知道規定已經改了。圖擷自 dcard 分享 facebook

女學生貼出搭乘電扶梯安全須知指出：不需要靠右站立，請左、右二側平均站立；站穩踏階，緊握扶手；禁止奔走，趕時間者請走樓梯。網友想提醒民眾，現在不是只能站右邊。

此文引起許多討論，網友對此意見不一，有網友表示認同「兩邊都站」、「很早就沒有廣播請靠右站的標語，只有廣播緊握扶手，可是站左邊都會被嘖、翻白眼伺候」、「連假搭高鐵回台北，要轉紅線，結果一堆人堵在電扶梯口，都在排隊站右邊，左邊空空的都沒人站」、「趕時間其實可以走樓梯！真心覺得電扶梯上快走有點危險，容易重心不穩」。

不過也有許多網友持反對意見，「哪天你趕時間結果被堵住了，你就會覺得以前那樣很好」、「左側空出來讓趕時間的人先行也沒什麼不好啊」、「不是每個電扶梯旁邊都有樓梯可以走」，還有網友貼出北捷的回信內容「並沒有硬性規定旅客站立位置或行走與否，希望大家都可以發揮禮讓文化，彼此尊重」。