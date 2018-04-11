TMT數學測驗去年推出 迄今獲台7所大學採用

2018-04-11 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



全球性的數學測驗AMC，由美國數學協會主辦，測驗分成3種等級，針對國一、國二學生進行測驗。九九文教基金會今天表示，去年起開辦台灣設計的臺灣中小學數學能力檢定考試（Taiwan Mathematics Test，簡稱TMT），迄今已獲清大、交大等7所大學認可採用，未來可望取代AMC，成為台灣設計、沿用的指標性數學測驗。

第二屆TMT測驗將在5月26日舉行。主辦單位九九文教基金會董事長何焱銘指出，過去台灣學生要診斷自己的英文能力，有托福、多益、全民英檢等工具，但是數學能力檢測，在國外有AMC全美中學數學分級能力測驗，國內卻少了具有公信力的測驗工具，因此去年邀集專家學者，針對國內課綱命題推出專屬檢定考試。

何焱銘說，許多人以為數學只用在考試，畢業後也用不到，但AI大數據時代來臨，數據科學成為未來產業的基礎，數學也成了「關鍵力」，包括統計、精算、經濟等領域，資訊程式設計以及大數據分析，都和數學息息相關，人工智慧、3D更缺少不了數學．若有相關能力可成為優勢，影響孩子在科學、工程、醫學等的未來發展。

目前測驗分為TMT8、TMT11，命題範圍分別包括國二下第二次段考前、以及高二下第二次段考前的課綱內容，成績單附有分析報告，可提供學生做為學測、會考前的參考。若全班或全校都參加測驗，則可作為跨校評量平台。有第一線教學現場教師發現，台灣孩子學習數學的動能較10年下滑，因此透過檢測及時補救，才不至於出現大學還要教高中數學的窘境。

何焱銘指出，第一屆TMT有4000多名國二、高二學生報考，今年擴大到國內7所大學協辦支持，包括中興大學、交通大學、清華大學、政治大學、中信金融管理學院、實踐大學及台北醫學大學等，未來考生對這些學校提出申請入學時，可檢附TMT測驗成績。