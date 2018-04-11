三星S9、中華電信攜手飆網速 5CA下載快6倍

2018-04-11 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



行動飆網再攀高峰，三星與中華電信攜手啟動行動通訊新技術5CA（Carrier Aggregation）載波聚合，在三星最新旗艦手機Samsung Galaxy S9、S9＋最高下載網速可達1.2Gbps的硬體支援下，搭配中華電信最高網速5CA服務，加上4X4MIMO、256QAM技術，將提供下載速率理論值直逼900Mbps的高速飆網體驗。

台灣三星電子總經理李廷柱表示，隨著4G時代來臨，人們對影音娛樂的需求愈來愈高，全球用戶平均每月使用10GB上網流量，三星也不斷研發新技術，突破網速侷限，Samsung Galaxy S9系列即為全台第一且目前唯一支援5CA的旗艦手機。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理指出，去年中華電信於4G網路建設投資加碼4成，預計1800頻段C6-1（5MHz）頻譜納入後，900、1800、2600等3個頻段上、下行合計共140MHz，計畫今年6月底前於全台10餘處人潮密集商圈、高鐵車站與沿線率先啟用5CA。

5CA究竟有多快？以2小時4K YouTube影片為例，以往1CC（150Mbps）下載時間約需35分鐘，5CA目前最快僅需不到6分鐘；5GB遊戲檔案1CC下載時間約需5分鐘，5CA最快約46秒就能完成。

從2G、3G至4G的歷代演變中，三星電子持續引領高速浪潮，2014年台灣開通4G LTE網路，三星全系列產品線皆支援，去年台灣4G進入VoLTE網路語音時代，三星也宣布旗下9款手機支援4G VoLTE服務，今年最新款Samsung Galaxy S9系列，更是現今市場上唯一可支援並運行中華電信4CA、2個4 X 4 MIMO及256QAM、支援5CA的機種。為了迎接5G的網速世代，三星更搶先在2018平昌冬奧展示全球第一款5G平板、5G視訊通話及多項應用。