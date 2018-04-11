親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

台產枇杷出國一趟 竟變「日本空運」要價1388元？

三星S9、中華電信攜手飆網速 5CA下載快6倍

2018-04-11 19:35聯合報 記者陳立儀╱即時報導

行動飆網再攀高峰，三星與中華電信攜手啟動行動通訊新技術5CA（Carrier Aggregation）載波聚合，在三星最新旗艦手機Samsung Galaxy S9、S9＋最高下載網速可達1.2Gbps的硬體支援下，搭配中華電信最高網速5CA服務，加上4X4MIMO、256QAM技術，將提供下載速率理論值直逼900Mbps的高速飆網體驗。

台灣三星電子總經理李廷柱表示，隨著4G時代來臨，人們對影音娛樂的需求愈來愈高，全球用戶平均每月使用10GB上網流量，三星也不斷研發新技術，突破網速侷限，Samsung Galaxy S9系列即為全台第一且目前唯一支援5CA的旗艦手機。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理指出，去年中華電信於4G網路建設投資加碼4成，預計1800頻段C6-1（5MHz）頻譜納入後，900、1800、2600等3個頻段上、下行合計共140MHz，計畫今年6月底前於全台10餘處人潮密集商圈、高鐵車站與沿線率先啟用5CA。

5CA究竟有多快？以2小時4K YouTube影片為例，以往1CC（150Mbps）下載時間約需35分鐘，5CA目前最快僅需不到6分鐘；5GB遊戲檔案1CC下載時間約需5分鐘，5CA最快約46秒就能完成。

從2G、3G至4G的歷代演變中，三星電子持續引領高速浪潮，2014年台灣開通4G LTE網路，三星全系列產品線皆支援，去年台灣4G進入VoLTE網路語音時代，三星也宣布旗下9款手機支援4G VoLTE服務，今年最新款Samsung Galaxy S9系列，更是現今市場上唯一可支援並運行中華電信4CA、2個4 X 4 MIMO及256QAM、支援5CA的機種。為了迎接5G的網速世代，三星更搶先在2018平昌冬奧展示全球第一款5G平板、5G視訊通話及多項應用。

三星表示，Samsung Galaxy S9系列在台表現符合期待，透過5CA高速上網的領先科技，在中華電信通路銷量可達10%以上的成長，未來推出的旗艦機種也將支援台灣5CA網速。

Samsung Galaxy S9、S9＋為台灣目前市售唯一支援5CA的旗艦智慧...
Samsung Galaxy S9、S9＋為台灣目前市售唯一支援5CA的旗艦智慧手機。圖／三星提供
分享
Samsung Galaxy S9、S9＋為台灣目前市售唯一支援5CA的旗艦智慧...
Samsung Galaxy S9、S9＋為台灣目前市售唯一支援5CA的旗艦智慧手機。圖／三星提供
分享
中華電信將於今年6月底前推出5CA（5頻聚合）， 於全台10餘處人潮密集商圈、高...
中華電信將於今年6月底前推出5CA（5頻聚合）， 於全台10餘處人潮密集商圈、高鐵車站與沿線率先啟用。圖／中華電信提供
分享
中華電信、台灣三星共同邁入5CA行動通訊新里程碑，（左起）中華電信行動通信分公司...
中華電信、台灣三星共同邁入5CA行動通訊新里程碑，（左起）中華電信行動通信分公司陳明仕總經理、台灣三星電子李廷柱總經理。圖／三星提供
分享

高鐵

相關新聞

Facebook推出全新獎勵機制 讓全民協助揪舉可疑隱私取用情況

2018-04-11 15:12

祖克柏強調Facebook依然需要廣告維持營運 透露可能提供付費保隱私

2018-04-11 15:15

中華電、三星聯手 啟動5CA技術

2018-04-11 14:39

好看比好吃重要！ 社群時代下美食「色相」的重要性

2018-04-11 14:07

吳永誠／當線上影音服務遇上舊有收視習慣

2018-04-10 23:48

FB擬推出刪訊息功能 專家：恐助長網路霸凌

2018-04-10 09:28

Facebook用戶隱私遭竊問題延燒 蘋果共同創辦人也刪帳號

2018-04-10 07:55

YouTube廣告鎖定兒童 挨批

2018-04-10 00:15

聯合筆記／你的個資值多少錢

2018-04-09 23:41

Messenger影片病毒又來了 達人3招解救

2018-04-09 19:58

臉書首度 在台資助新聞可信度評價研究

2018-04-09 17:52

YouTube鎖定未滿13歲者打廣告 兒保團體控違法

2018-04-09 16:53

疑不當取得個資 AggregateIQ遭臉書停權

2018-04-08 11:25

印度政府部分網站停擺 因硬體故障所致

2018-04-07 13:51

臉書用戶怨 刪除帳戶徒勞無功

2018-04-07 13:35

疑中國駭客所為 印度國防部官網首頁遭竄改

2018-04-06 23:09

網路存取風險高 全球15億筆敏感資料外露

2018-04-05 23:16

臉書震撼彈 20億用戶個資恐大多被搜刮過

2018-04-05 19:49

歐盟新法促使Netflix、亞馬遜付費串流影音服務提供跨區相同觀看體驗

2018-04-04 12:15

春天小旅行 國際上網漫遊怎麼選看過來

2018-04-03 12:09

憂App洩隱私 陸網民無奈還是得用

2018-04-02 15:13

Google短網址服務goo.gl走入歷史 未來將以新服務取代

2018-04-02 09:03

LINE：台灣LINE Pay沒推整體回饋方案

2018-03-31 14:02

Facebook稍早更新隱私工具 讓使用者更容易掌握個人數據如何被使用

2018-03-31 07:05

可額外縮減30%串流頻寬的開源影片格式AV1終於釋出第一版規範

2018-03-31 07:05

Google推出最新「文字轉語音API」 還升級讓聲音更接近人類！

2018-03-30 10:57

臉書加強隱私權新政策 對廣告商和自己有什麼影響？

2018-03-29 10:30

蘋果庫克暗批臉書侵犯用戶隱私 不會陷自己於那種處境

2018-03-29 10:09

怕臉書個資外洩？Firefox幫你拿回網站追蹤決定權

2018-03-28 16:56

跟臉書拼到底！Firefox發表新外掛，防臉書把你瀏覽紀錄看光光

2018-03-28 15:12

三大因素...引爆臉書個資外洩危機

2018-03-27 00:55

推廣地方新聞 臉書將擴大服務全球用戶

2018-03-26 22:49

當訊息爆炸...有效的行銷法是「沈浸」而非「推銷」

2018-03-26 14:23

直播造網紅！ 調查：僅不到5%會播 但逾半會看

2018-03-25 13:29

蘇蘅／當新世代只在網路偶遇新聞

2018-03-23 23:29

星擬立法打擊假新聞 臉書谷歌提警告

2018-03-23 10:29

禁二次創作 陸廣電部門：不得擅剪經典作品

2018-03-23 02:15

臉書留「BFF」測帳號安全 黑字邊緣又危險？

2018-03-22 15:09

臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

2018-03-22 13:59
看更多

熱門文章

何時搶購紅色版iPhone 8/ Plus？ 五大電信一次看

2018-04-10 21:05

臉書洩密風波恐遭罰7.1兆美元 蘋果、Google等可能面臨更嚴格監管

2018-04-11 08:45

iPhone鎖定畫面新功能 iOS 12概念設計曝光

2018-04-11 16:15

亞太電信開賣紅色iPhone 8 單機價比官網便宜

2018-04-10 20:17

聯發科56G PAM4 SerDes技術推進7nm FinFET製程 首波處理器產品下半年亮相

2018-04-11 08:43

為家裡增添音樂氣氛 IKEA推出以纖維布料包覆、最多連接8組播放裝置的藍牙喇叭

2018-04-11 08:49

Sony 全新單件式環繞音響亮相 打造聽覺響宴

2018-04-11 14:43

LG年度旗艦新機定名G7 ThinQ 將於5/2於紐約、首爾同步揭曉

2018-04-11 08:53

祖克柏強調Facebook依然需要廣告維持營運 透露可能提供付費保隱私

2018-04-11 15:15

吳永誠／當線上影音服務遇上舊有收視習慣

2018-04-10 23:48

Uber買下共享單車服務Jump 銜接城市內短程接駁需求

2018-04-11 08:38

紅色iPhone 8 台灣列第2波出貨國家

2018-04-10 23:15

從線上服務走進線下 PayPal聯手小型銀行推行金融簽帳卡等服務

2018-04-11 08:48

可選直吹、擴散送風模式的新款Pure Cool智慧空氣清淨機在台亮相

2018-04-11 15:04

NEC與日本NICT共同成功研發AI優化網路資源分配

2018-04-11 00:01

中華電信攜手三星跨入1Gbps、5相載波聚合技術連網服務

2018-04-11 15:16

中華電、三星聯手 啟動5CA技術

2018-04-11 14:39

行動音裝置 貼不貼身都輕巧

2018-04-10 23:58

好看比好吃重要！ 社群時代下美食「色相」的重要性

2018-04-11 14:07

蘋果傳攻頭戴裝置 盼能內嵌iPhone

2018-04-11 15:19

Facebook推出全新獎勵機制 讓全民協助揪舉可疑隱私取用情況

2018-04-11 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top