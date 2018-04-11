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失能者免驚 健保署推居家醫療

2018-04-11 18:49聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

台灣進入高齡社會，但許多重症、失能者要出門看病必須大費周章，甚至連家人都必須向公司請假，全家出動陪長者看病。

健保署從2016年起積極推動居家醫療，鼓勵醫師前往行動不便，但有醫療需求民眾的家中看診，若由診所醫師出診即採取診所掛號費，以及初診部分負擔78元，再加上藥費部分負擔，大約三、四百元就可以解決，不但省去出門看病舟車勞頓的辛苦，若有取藥需求，還有藥師親送到府，相當貼心。

健保署指出，全台已有二千多家家院所參與這項服務，一年多來已有32700多個家庭受惠，最近健保署也改善醫師出訪的設備，讓過去必須要攜帶的讀卡機、筆記電腦等等，通通整合在手機ＡＰＰ中，讓醫師出診更方便。

健保署長李伯璋說，醫師到行動不便的患者家中看診，不僅有額外看診津貼，看到患者狀況越來越好，也能從中獲得成就感，未來會將居家醫療作為健保政策一大重點，盼協助長照2.0推展更順利。

「行動化服務是未來趨勢」，李伯璋強調，健保署協助醫師將出診設備輕量化，正式啟動行動醫療新紀元，未來將進一步與醫界共同努力，研議更完善的醫療資訊整合系統，讓醫師到患者家中，也能完整掌握病人資訊。

李伯璋表示，民眾只要是失能或因疾病不便外出就醫，住在家中且有明確就醫需求，都可以聯絡健保署分區業務組，兩天內就會有醫療團隊到家看診，也有專人送藥到家。民眾可以上網查詢居家醫療服務特約醫事機構（https://goo.gl/PQ9Vb7）或聯繫健保署各分區業務組窗口（https://goo.gl/gWux5a），申請居家醫療服務。

健保署推動居家醫療，鼓勵醫師前往行動不便的患者家中診，目前已有三萬多家庭受惠。 ...
健保署推動居家醫療，鼓勵醫師前往行動不便的患者家中診，目前已有三萬多家庭受惠。 記者劉嘉韻／攝影
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