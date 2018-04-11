影／郭子亁扮山寨周湯豪 為防治肝炎站台

2018-04-11 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



肝基會與7-ELEVEN合作的「救救肝苦人」計畫邁入第13年，今年更推出「保肝全壘打2.0-全方位醫療到點服務計畫」，今年由藝人周湯豪代言，呼籲民眾慷慨解囊，捐款協助計畫。但今天記者會卻是由藝人郭子亁扮演山寨版「周躺好」出席站台，騎腳踏車將零錢投入捐款箱，還將周湯豪當紅歌曲「帥到分手」改編成「與肝病分手」，呼籲民眾積極追蹤治療肝病。

家住屏東來義鄉的排灣族原住民70歲高阿嬤，10年前檢查發現罹患C肝，但因交通不便，也覺得「反正也不會痛」，就一直沒積極治療，直到1年前肝基會與衛生所在當地舉辦肝病篩檢，篩檢報告發現肝功能指數異常與高病毒量，也發現了肝纖維化，高阿嬤一開始相當抗拒治療，但在醫師即護理人員積極遊說及追蹤下，她去年六月開始接受治療最後健康痊癒，現也成為部落裡「最佳代言人」，不斷跟族人宣導防治肝炎的正確觀念。

肝病防治學術基金會2018年針對雲嘉地區2383位B、C肝患者，進行最新的偏鄉肝病調查顯示，其中有39%民眾雖得知罹病卻無作為，更僅有18%患者接受治療，仍有大部分患者曝露在肝病威脅下，其中有65%患者認為身體沒有不適、無須追蹤。肝基會副執行長粘曉菁指出，B、C肝不追蹤治療是後續發生肝癌主因，其中B肝患者罹患肝癌的機率是一般人100倍，因此提高偏鄉地區肝病的追蹤及治療率刻不容緩！

肝基會董事長許金川指出，救救肝苦人」計畫邁入第13年，今年更推出「保肝全壘打2.0-全方位醫療到點服務計畫」，首創從篩檢、衛教、追蹤、治療，提供一條龍全方位的醫療服務，先針對雲嘉地區，結合當地台大雲林分院及嘉義基督教醫院體系，共16位醫師主動擔任專責醫師，走入當地8個鄉鎮，第一線為民眾篩檢及治療評估後，進一步協助掛號與轉診，治療過程全程掌控，配搭既有的「健康管家」，等同將保肝門診送入偏鄉，預計協助雲嘉超過2000位B、C肝病患者。此外，也會在全台舉辦超過38場偏鄉肝病篩檢活動、衛教宣導等，今年服務總人數將可達33.5萬人次。

7-ELEVEN歷年來也在各門市設有「救救肝苦人」募款箱，但今年捐款的數量較去年衰退一成。統一超商公共事務部長林立莉也呼籲，捐鈔票不嫌多，捐一元也不嫌少，盼民眾能慷慨解囊，一起協助「救救肝苦人」，讓肝病不再是台灣的國病！