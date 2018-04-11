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扛四公斤設備為民眾居家看診 熱血醫師「當健身」

2018-04-11 18:00聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

熱血醫師彰化縣二水鄉衛生所主任陳宏賓不捨老病人辛苦奔波，利用看診時間到患者家中看診，經常扛著4公斤設備徒步上山。今年45歲的他，身材纖瘦卻笑稱自己是「大叔」，原來他把扛機器出診當做「健身」，練就一身好身材。

陳宏賓在衛生所服務已有10個年頭，他說，台灣雖然才剛剛邁入高齡社會，但二水鄉早在多年前高齡人口就已多達21.9%，早已屬於「超高齡社會」。

由於二水鄉有許多老人家有醫療需求又無法出門，陳宏賓利用看診午休時間到患者家中看診，一週至少去4天，有時候一天可以訪視5個患者；他們扛著笨重的器材深入車子開不進去的小巷或偏遠地區，替無法外出就醫的長輩服務，降低患者跑急診、住院機率。

不過，每跑一次到患者家中看診，他和護理人員往往得扛一堆設備出門，不僅居家醫療、居家護理各得使用一台讀卡機，怕沒電還得多帶幾顆電池，還得搭配筆記型電腦，每次出診至少得扛4公斤設備。

許多患者就是住在深山裡，山路又窄又小，他們經常得扛著設備走10多分鐘山路才能抵達，好不容易到了患者家中總是汗流浹背，但他仍笑稱「平常沒空運動，爬山流流汗就當健身」。

相較爬山，更令他頭痛的是繁瑣的事前準備工作，陳宏賓說，每次好不容易到了患者家中，他們總得先花上半小時上網、過卡、認證，一群人總是這麼坐在器材前乾等，直到連線成功才能開始看診。

所幸健保署近期正在試辦居家醫療訪視設備輕量化，陳宏賓說，現在只要替患者申請換發感應式健保卡，看診時以手機APP就能馬上感應、連線，不僅節省很多時間，也不必帶讀卡機等設備就能看診，輕鬆許多。

熱血醫師彰化縣二水鄉衛生所主任陳宏賓不捨老病人辛苦奔波，利用看診時間到患者家中看...
熱血醫師彰化縣二水鄉衛生所主任陳宏賓不捨老病人辛苦奔波，利用看診時間到患者家中看診，經常扛著4公斤設備徒步上山。記者劉嘉韻╱攝影
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患者健保卡衛生所

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