機器人行李員來了！超科技新飯店 洛碁三貝茲今開幕

2018-04-11 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



機器人行李員來了！這家標榜超科技的新飯店「洛碁三貝茲大飯店」今日開幕，主打特色為「全館三床房型」設計、機器人行李員，以及自動結帳系統等尖端科技產品。

以台北市為主要基地的洛碁飯店集團，逆勢突圍，去年起即順利轉虧為盈，並在去年5月與日本最大平民旅遊集團H.I.S.集團結合，成功導入H.I.S.帶來的日本遊客，此外，日本 H.I.S.集團也引進旗下得過金氏世界紀錄的機器人酒店「海茵娜飯店」的尖端技術，打造「洛碁三貝茲飯店」，透過科技與人性的結合，期待能為遊客帶來台北新體驗。

洛碁集團總經理謝長成指出，一般旅客將飯店視為休息、住宿的地方，「洛碁三貝茲飯店」是第一家以「提供全館三床房型親子共遊」為主題的飯店，並導入多項科技元素，例如旅客入住飯店時，行李搬運機器人就會將旅客的行李送到客房；飯店也特別設計「感官鬧鐘醒客服務」，每天早上喚醒旅客的不再是惱人的鬧鈴，取而代之的是感官鬧鐘飄散出來的香氛、柔光與音樂，輕柔的喚醒，以愉悅的心情迎接台北的早晨。

謝長成表示，洛碁三貝茲大飯店也為國外旅客準備了即時翻譯機 ili，讓旅客溝通無礙的悠遊台北市。貼心的離線型設計，讓旅客前往網路不便的地方也能安心使用。飯店也設置時下最流行的虛擬實境 VR，旅客在飯店內就可體驗乘坐台北市雙層觀光巴士的高視角，遍覽台北市的觀光名勝。結帳時，也可使用與日本「海茵娜飯店」同步技術的自動結帳系統，結合台灣本土的松山科技，以中島型機台提供旅客自動辦理入住及結帳手續，方便快速。

飯店共有54間房，主攻團客與親子客群，三人房與四人房型最多，每晚房價約雙人2,800元起、三人房3,600元起。此外，遊客可以自行完成住房Check-in，支援身份證、護照掃描，自助式房卡操作，自動收現金找零等服務，未來還會引進人形機器人站在櫃檯與賓客互動。

地址： 105台北市松山區八德路四段16號