拒學又足不出戶 男被診斷出「繭居族」症狀

2018-04-11 17:49 中央社 台南11日電



20歲王姓男子，學校表現平平，高中遭霸凌後拒學，大多時間躲在家中，不出房門，被診斷出現「繭居族」的症狀。

成功大學醫學院附設醫院精神部醫師李嵐婷今天指出，王男開始拒學後，生活日夜顛倒，門窗緊閉上鎖，一開始還會自行出門覓食，後來幾乎不出房門，得要家人將三餐放在門口，和雙親僅透過紙條聯繫，沒有朋友，更沒有人際關係。

不過，王男還是會透過網路購物，若遭父母拒絕，就會有摔東西等暴力行為，或傳給父母帶有威脅意味的訊息，出現所謂的「繭居族」症狀。

李嵐婷表示，日本厚生勞動省2010年提出的標準，「繭居族」意指待在家裡半年以上，不工作、不上學、也不社交的人；日本有60萬名至100萬名繭居族，其中7成是男性，多數在30歲以下。

在台灣，尚無明確「繭居族」的定義及研究統計，但近幾年來，第一線教育工作者普遍發現兒童或青少年的拒學現象日益嚴重，甚至足不出戶或晝伏夜出，這也是「繭居族」。因個案逐漸累積，類似王男的「拒學行為」越來越受到關注。

李嵐婷說，目前政府雖未對「繭居族」提供相關協助，但在關聯行為中，政府及教育單位對拒學孩童有相關應對方式。繭居族若需要相關協助時，應尋求精神科專業醫療管道。