高齡社會警訊 醫：逾50歲每5人有1人骨鬆

2018-04-11 17:27 中央社 台北11日電



台灣已邁入高齡社會，骨質疏鬆問題也越來越嚴重。醫師表示，台灣50歲以上民眾平均5人就有1人骨鬆，每年有2萬人因此骨折，死亡率高達2成。

內政部昨天宣布，今年3月底台灣65歲以上老年人口在總人口中占比達14.05%，代表每7人就有1人是老人，宣告台灣正式邁入「高齡社會」。

台灣邁入高齡社會，骨鬆問題也日益嚴重，骨鬆學會秘書長陳崇桓說，台灣50歲以上民眾，每5人就有1人骨鬆，是引起骨折主因，除了可能有髖部骨折，脊椎也可能在長期擠壓下骨折，卻因疼痛感低，往往都拖到很嚴重或是因其他疾病照X光時才發現。

陳崇桓表示，台灣髖部骨折的盛行率極高，但因骨鬆是沉默的殺手，平常並沒有明顯的症狀、不痛不癢，容易被忽略，根據健保資料庫顯示，只有1/4髖部骨折患者曾接受骨密度檢測、1/3接受骨鬆藥物治療。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田表示，統計顯示，台灣一年有約2萬人因骨質疏鬆引起骨折，一年後有多達8成患者會失去一項日常生活活動功能，2成恐嚴重失能或死亡。

有別常見的心血管、三高等慢性病，症狀在服藥後會很快就有明顯改善，骨鬆的療程則以「年」為治療單位，也因此病人的服藥順從度差，也不知道自己是因為骨鬆而骨折，出院後沒有再追蹤治療，往往很快又會再次因骨鬆而骨折。

為提高患者治療順從性，中華民國骨質疏鬆症學會輔導22間醫療院所導入「骨折聯合照護服務」，台大醫院是率先導入此服務的醫院之一。

台大醫院竹東分院院長詹鼎正說，個案管理師會尋找髖部骨折者、脊椎壓迫性骨折的老人，主動找出尚未治療的骨折患者，評估他們的骨折是否因「骨鬆」引起，一旦確診為骨鬆就會展開追蹤，瞭解患者是否回診、規律用藥、復健等，至少追蹤一年。

詹鼎正表示，歷經10年、近600個案例後，發現有接受骨折聯合照護服務，藥物使用率高達80%，比過去的30%高出許多，骨密度檢測則達到100%，成功降低患者跌倒、死亡風險。

陳崇桓提醒，想預防骨鬆，年輕時就要存骨本，包括多做負重運動、跳繩、跑步等，飲食方面應多吃含蛋白質、鈣、維他命D的食物，並且注意少油、少鹽、少糖，避免影響鈣質攝取。