他精算娶妻養家得先準備五千萬 網友嘆：生無可戀

2018-04-11 17:15 聯合新聞網 綜合報導



網友經過計算，要有房買車，養兩個小孩，生活40年需要5200萬元。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

網友在臉書「爆廢公社」發文，表示經過自己計算之後，如果要娶老婆養小孩、要有車用，過著中產階級的生活，那至少需要準備5200萬元，詢問網友這樣算又沒有錯。

PO文網友表示，買房1200萬；車子一台100萬，30年買3台；養兩個小孩到20歲需要500萬；家庭開銷一年80萬，40年下來需要3200萬，合計5200萬。

貼文一出引起熱議，網友紛紛表示，「看完覺得人生很累」、「生無可戀了我」、也有網友感嘆「就算 不生、不買，一輩子也不可能有5200萬」。不過也有網友覺得原PO在養小孩方面估算得太低，「養2個小孩不止500萬吧」、「500萬養小孩？你太天真了！我兒子才3歲，至少已經花了我快50萬了！」。

不過也有網友批評他要求太多表示，「有許多基層工人月入兩、三萬還是照樣生活，是你自己要求高」、「為什麼10年要換一台車」、「想要的太多，需要的不多，如果只想著物質上的無止盡的需求，那你真的不適合養小孩」。

還有網友直言，「若按照此算法，不生小孩就省下500萬，家庭開銷一年可省40萬，20下來就可以存下1300萬，如此而來，不生小孩應該加課20%稅。」