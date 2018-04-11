墾丁是露營夢幻地卻僅1處合法 墾管處：設專法才有效
墾丁國家公園擁有椰林沙灘、碧海藍天的自然美景，是露營玩家的夢幻營地，交通部觀光局日前公布區內去年有高達25家業者非法；墾管處強調並非放任不管，經查已有6家「下架」，餘均依國家公園法開罰3000元，除持續監控濫墾、違建，並輔導轉型合法休閒農場，中央應立專法才是根本之道。
墾丁國家公園是露營玩家的夢幻營地，玩家卻苦惱合法營地難尋；墾管處有關主管說，園內遊憩區合法露營用地僅4處，目前只在鵝鑾鼻「台灣最南點」旁的營地有業者承租並開放營業，貓鼻頭公園入口處旁的露營地興建中，另滿州鄉佳樂水風景區內公有地和恆春龍鑾潭旁永豐棧集團土地，一直未開發露營用。
墾丁國家公園內合法露營地僅4處，還只有1處開放營業，民間業者看準全民瘋露營商機，近年如雨後春筍般興起；墾管處說，國家公園設立的主旨是生態保育，土地利用規畫將人為干擾降至最低，遊憩區露營用地合計8.67公頃，未來也不會增加；滿州鄉佳樂水風景區內和恆春龍鑾潭旁的露營地因一直未開發，也考慮做適當調整。
觀光局日前公布區內去年有25家非法露營區，墾丁非法數量高居國家公園之首；墾管處表示，不是不作為，經查目前有19處， 生態保護區和特別景觀區各1處，餘均在農業用地，均依違反國家公園法第13條8款「變更土地使用」開罰3000元，在對有無違建、濫墾行為持續監控外，也依休閒農業輔導管理辦法輔導業者合法化。
墾管處說，國家公園明文規定限「遊憩區露營用地」才能露營、烤肉，違者只能開單告發，最高罰3000元，遏阻作用不大，若是濫墾涉及水土保持法、違建則是建築法，各法均明定各目的事業主管機關的權責和罰責，若要規範露營活動，中央應比照民宿管理辦法設立專法，才是根本之道。
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