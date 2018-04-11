墾丁是露營夢幻地卻僅1處合法 墾管處：設專法才有效

2018-04-11 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



墾丁國家公園擁有椰林沙灘、碧海藍天的自然美景，是露營玩家的夢幻營地，交通部觀光局日前公布區內去年有高達25家業者非法；墾管處強調並非放任不管，經查已有6家「下架」，餘均依國家公園法開罰3000元，除持續監控濫墾、違建，並輔導轉型合法休閒農場，中央應立專法才是根本之道。

墾丁國家公園是露營玩家的夢幻營地，玩家卻苦惱合法營地難尋；墾管處有關主管說，園內遊憩區合法露營用地僅4處，目前只在鵝鑾鼻「台灣最南點」旁的營地有業者承租並開放營業，貓鼻頭公園入口處旁的露營地興建中，另滿州鄉佳樂水風景區內公有地和恆春龍鑾潭旁永豐棧集團土地，一直未開發露營用。

墾丁國家公園內合法露營地僅4處，還只有1處開放營業，民間業者看準全民瘋露營商機，近年如雨後春筍般興起；墾管處說，國家公園設立的主旨是生態保育，土地利用規畫將人為干擾降至最低，遊憩區露營用地合計8.67公頃，未來也不會增加；滿州鄉佳樂水風景區內和恆春龍鑾潭旁的露營地因一直未開發，也考慮做適當調整。

觀光局日前公布區內去年有25家非法露營區，墾丁非法數量高居國家公園之首；墾管處表示，不是不作為，經查目前有19處， 生態保護區和特別景觀區各1處，餘均在農業用地，均依違反國家公園法第13條8款「變更土地使用」開罰3000元，在對有無違建、濫墾行為持續監控外，也依休閒農業輔導管理辦法輔導業者合法化。