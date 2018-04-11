中市利用3D檢測技術 幫「茄苳樹王」做健檢

2018-04-11 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市西區茄苳公園內的千年茄苳樹王被譽「台中之寶」，近幾年茄苳樹王面臨生存危機，台中市政府為此發動「搶救茄苳樹王三部曲」協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心，並規劃茄苳樹王文化生態園區。

台中市建設局表示，目前已進入第二期工程，今天邀請農委會林業所的樹醫團隊，利用科技儀器「應力波3D檢測」幫茄苳樹王健檢，了解樹幹是否有腐朽情形，以作為後續棲地改善與樹木管理的依據。

負責茄苳樹王檢測的林業所組長邱志明指出，「應力波3D檢測」是透過精密、非壞性的檢測儀器，在對樹木最小損傷的情況下，架構出樹幹內部腐朽空洞的情形；並使用應力波傳導原理，快速評估出樹木的量化及定位空洞腐朽的比率。

建設局長黃玉霖表示，「應力波3D檢測」健檢報告預計2週內會出爐，到時候就能初步判定樹王第一個斷面健康是否有腐朽情形，再由施工團隊依據診斷報告做出妥適處理。

黃玉霖說，茄苳樹王棲地改善第一期工程已開工，第二期工程市府也會邀請樹木專家學者在施工現場監看；工區範圍內也採用全區縮時攝影，記錄整個茄苳樹王周邊環境與棲地的改善過程。

「搶救茄苳樹王三部曲」已經廢除柏油路面，改為鋪設透氣的碎石步道、打除木棧道及拆除阻擋樹王生長所需日照的婦幼聯合活動中心等改善工程。