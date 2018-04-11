北部畜牧業緊縮 廚餘朝發電能源發展另闢新路

2018-04-11 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



北部畜牧業逐漸萎縮，為解決未來廚餘恐無法消耗問題，桃園市環保局推「生質能中心」，預計於110年營運，將透過BOT方式，進行有機廢棄物醱酵回收生質能源，未來可望讓廚餘成為發電能源，避免僅單一作為飼料用途。

環保局一般廢棄物管理科長呂明錡表示，目前桃園市每天家戶所產生出來的廚餘約莫60至70噸，由清潔大隊垃圾車收受，再由委託9家合作的畜牧場處理，將廚餘回收作為飼料養豬。而大型餐廳、校園回收廚餘品質，廠商也會自行收購，目前預估全桃園市每日生產逾100噸廚餘量，皆回收作為豬飼料用途。

呂明錡指出，近年來北台灣人口遽增，住宅區逐漸擴大到郊區，養豬場又在開放空間進行廚餘蒸煮、攪拌，產生異味四處飄散，影響到周邊住戶生活品質，紛紛要求養豬場撤離住宅區，進而壓縮到北部畜牧業發展，讓養豬場越來越難經營。

相較南台灣的豬可吃一般飼料，北台灣養豬場多為飼養黑毛豬，大多吃廚餘飼料，一旦黑毛豬飼養隻數下降，廚餘消耗量勢必會下降，呂明錡表示，廚餘回收目前僅作為豬飼料用途，擔心不知何時會出現供大於需，未來廚餘恐怕無法順利消化。

為增加廚餘回收多元管道，桃園市環保局於觀音環保園區，將推動生質能源中心，採BOT（公辦民營）興建焚化廠、廚餘厭氧發酵發電及底渣固化掩埋廠三合一能源中心，5月14日BOT案決標，預計109年底完工試營運，目標110年6月前正式營運。