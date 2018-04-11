明新科大開專班 高職到就業一條龍

2018-04-11 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為落實技職教育培養實務人才的精神，明新科技大學與仰德高中、新竹物流共同合作「產學攜手合作計畫」開設專班，今天上午於校內舉辦簽署合作的儀式，並由明新科大校長林啟瑞、仰德高中校長劉永平、新竹物流營運長李正義分別代表三方出席簽署合作備忘錄。

明新科大校長林啟瑞致詞時表示，為解決產業界的學用落差，並兼顧高中職學子的升學需求，明新科大與鄰近的仰德高中合作，以「契合式」模組概念，就電子商務類科的領域開辦專班，學生自仰德畢業後可對接就讀明新科大，同時搭配新竹物流提供的工作職務，三方鏈結成產學一條龍。

意即，用「高職、科大及產業」三方需求來客製化出人才培育的模式，學生方面可增加學習興趣、培養技能與專長，業界方面則創造符合新竹物流需求的人才質量，達到升學就業無縫接軌雙保障的技職教育目標。

新竹物流營運長李正義表示，產學攜手合作計畫的專班，可穩定產業人力，進而培養高素質的技術實務人力。另外，將仰德高中電子商務科彈性銜接明新科大的學制，教學規畫將理論與實務並重，可彌補電商時代物流產業人才需求的缺口。

仰德高中校長劉永平則說，主要以仰德的電子商務科別，將職業性向明確的學生，以契合未來就業進路為基礎的新教育模式，連結明新的管理學院科系成一縱向進修管道，再加上同集團的新竹物流公司，產、學三方共同攜手，共同培育符合新竹物流工作實務需求的人力，幫學生在就學與就業中找到適合的出路。