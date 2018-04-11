親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

明新科大開專班 高職到就業一條龍

2018-04-11 16:17聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為落實技職教育培養實務人才的精神，明新科技大學與仰德高中、新竹物流共同合作「產學攜手合作計畫」開設專班，今天上午於校內舉辦簽署合作的儀式，並由明新科大校長林啟瑞、仰德高中校長劉永平、新竹物流營運長李正義分別代表三方出席簽署合作備忘錄。

明新科大校長林啟瑞致詞時表示，為解決產業界的學用落差，並兼顧高中職學子的升學需求，明新科大與鄰近的仰德高中合作，以「契合式」模組概念，就電子商務類科的領域開辦專班，學生自仰德畢業後可對接就讀明新科大，同時搭配新竹物流提供的工作職務，三方鏈結成產學一條龍。

意即，用「高職、科大及產業」三方需求來客製化出人才培育的模式，學生方面可增加學習興趣、培養技能與專長，業界方面則創造符合新竹物流需求的人才質量，達到升學就業無縫接軌雙保障的技職教育目標。

新竹物流營運長李正義表示，產學攜手合作計畫的專班，可穩定產業人力，進而培養高素質的技術實務人力。另外，將仰德高中電子商務科彈性銜接明新科大的學制，教學規畫將理論與實務並重，可彌補電商時代物流產業人才需求的缺口。

仰德高中校長劉永平則說，主要以仰德的電子商務科別，將職業性向明確的學生，以契合未來就業進路為基礎的新教育模式，連結明新的管理學院科系成一縱向進修管道，再加上同集團的新竹物流公司，產、學三方共同攜手，共同培育符合新竹物流工作實務需求的人力，幫學生在就學與就業中找到適合的出路。

明新科大校長林啟瑞進一步表示，此合作的課程，可落實到社區發展，提升經濟弱勢學生升學意願與保障就業機會，對學習動機弱的學生更可透過實務操作以增加學習興趣，藉此培養技能與專長。發揚技職教育「做中學、學中做」之實務教育精神，達到就學就業雙保障的目標。

明新科大與仰德高中、新竹物流產學合作成立新竹物流產攜專班，解決業界學用落差，兼顧...
明新科大與仰德高中、新竹物流產學合作成立新竹物流產攜專班，解決業界學用落差，兼顧學子升學與就業需求，左起仰德高中校長劉永平、明新科大校長林啟瑞、新竹物流營運長李正義代表三方簽約。圖／校方提供
分享
明新科大與仰德高中合作成立新竹物流產攜專班，三方合作培訓產業人力，提供專班學子就...
明新科大與仰德高中合作成立新竹物流產攜專班，三方合作培訓產業人力，提供專班學子就學就業雙保障。圖／校方提供
分享

升學電商

相關新聞

想讓家人開心 清寒生廚藝賽奪魁

2018-04-10 23:39

考及格卻代全班挨打百餘下 校方致歉撤換導師

2018-04-10 14:28

智慧無感點名系統 不浪費上課時間

2018-04-09 23:54

技術人才變學術人才是災難 10科大今年開設五專部

2018-04-09 23:46

台灣之光！城市科大妝管系 奪國際美容大賽6金3銀

2018-04-09 21:35

技職人才荒！職校積極引進業師 縮短學用落差

2018-04-09 20:37

考試及格卻代全班挨打百下 學生：不想再見到老師

2018-04-09 20:06

冠軍翻糖「呂布」最像誰？翟宇凡足足捏半年

2018-04-09 19:00

柯文哲獻髮力挺技職教育 百人面前剪髮直呼焦慮

2018-04-09 11:06

蹺課小心了！弘光科大開發點名APP 上課不漏點

2018-04-09 10:54

拚招生！332校設證照考場 寵物美容正紅

2018-04-08 23:36

私校砸錢設「證照考場」 招生由黑翻紅

2018-04-08 23:36

翻轉性別刻板印象 學生用桌遊談男女分工

2018-04-08 15:30

影／不滿學校鎖機車 屏科大學生會赴教部抗議

2018-04-07 14:23

萬能科大的「機場經濟學」 創造三贏

2018-04-04 00:06

陰陽電極使用單一材料 台科大研究登國際期刊

2018-04-03 14:10

農家子弟出身、博士盧燈茂任南台科技大學新校長

2018-04-03 11:41

北科大攜手菁英會 產學結盟

2018-04-02 23:23

北科大攜手菁英會校友 打造國際產學聯盟

2018-04-02 12:16

擔任兒童游泳教練 科大生「薪」情直衝40K

2018-04-01 23:38

高苑工商歡慶47周年 期許畢業生至少拿1、2張證照

2018-03-30 20:07

誰說身材大隻不能走秀 正修吳青蓉成亮點

2018-03-30 19:36

不贊同高教工會 另派亞太教職員籲「教部勿打壓學校」

2018-03-30 18:16

四技申請入學一階公布 75滿級分生選台科大

2018-03-30 00:29

全國餐飲大賽大成奪3金1銀2銅 托盤更是4連霸

2018-03-29 23:24

曼都髮型進駐南應大 成立培育美髮人才基地

2018-03-29 14:50

崑山科大學生赴印尼參加國際廚藝賽 獲2銀10銅

2018-03-29 11:43

四技二專統測5月5日登場 准考證今寄發

2018-03-28 00:19

永平工商高水準調酒 2賽事奪7冠

2018-03-27 23:24

東專高職部搶生 高一新生免費住宿、百萬獎助學金

2018-03-27 23:07

統測准考證明天寄發 今年近12萬人報考

2018-03-27 12:44

首屆照服科高中生 沒畢業先被搶光

2018-03-26 23:51

實習獲靈感 護理系學生開發自助拍痰棒

2018-03-26 23:25

五育高中照顧服務科畢業生 沒畢業就被訂走

2018-03-26 20:15

美和科大觀光系為愛而跑 從小朋友到董事長都下場

2018-03-26 14:39

看大仁科大餐旅畢業成果展 要先懂詩經中的一個字

2018-03-26 14:23

亞太學院恐停招 校方：土地辦理信託

2018-03-26 13:37

台灣之光 屏科大翟宇凡美國蛋糕賽奪大獎

2018-03-25 08:12

安室做「髮」天價13萬 髮妝師示範

2018-03-23 23:57
看更多

熱門文章

管中閔葉俊榮兩標準 台大師：教授最好當宅男宅女

2018-04-11 07:30

釐清管中閔有無兼職 諮詢委員建議派人到大陸查

2018-04-10 21:54

首場跨部諮詢會沒有結論 管爺上任恐一再拖延

2018-04-10 20:10

大學甄試明開跑 7成6面試、這些系學測不占總分

2018-04-10 22:14

徐國勇：葉俊榮任教時赴陸 非當官時

2018-04-11 10:08

管中閔爭議 教部諮詢3小時沒共識

2018-04-10 23:49

立委批教部只信葉俊榮單方面說詞「對人不對事」

2018-04-11 12:20

潘文忠表態 管中閔若違法不發聘

2018-04-11 13:16

顛覆中文不科學 政大退休教授徐載華用「數符」證明

2018-04-10 22:34

偏鄉生沒救？ 李家同：英文沒課輔1.1分、課輔81分

2018-04-10 16:49

籲管中閔出來講清楚 教育部長：是身為公眾人物的義務

2018-04-11 10:22

立委：葉俊榮跟管中閔同樣被爆料 教育部有沒有去查？

2018-04-11 11:20

大學個人申請二階面試 最忌說謊、不懂裝懂

2018-04-11 00:26

不過度保護！美國老師答錯仍獎勵 闖禍先看動機

2018-04-11 07:42

影／「卡管」無極限 外界質疑教育部赴陸兼職標準不一

2018-04-11 13:22

管中閔赴陸兼職爭議 潘文忠：希望他自己講清楚

2018-04-11 11:12

赴中疑義 潘文忠籲管中閔出面說明

2018-04-11 10:10

不滿卡管！台大自主聯盟寫信全校師生 釐清爭議與真相　

2018-04-11 11:05

台科大教授涉詐領研究費 教部：個人行為

2018-04-11 12:01

大學申請二階今登場 7成6校系須面試

2018-04-11 00:18

興大植物教學醫院開幕 作物生病可看診

2018-04-10 20:53

文大董事會預計4月底 討論「解除董事長職務」

2018-04-10 17:54

文大董事會風波又起！張鏡湖登報要求2董事辭職自清

2018-04-11 11:40

立委問管若違法聘不聘？教長：不聘！

2018-04-11 14:07

卡管案交鋒 潘文忠要管中閔踹共

2018-04-11 14:07

蔣乃辛：全台學校性騷擾數 10年增加29倍

2018-04-10 21:33

科技部期刊國際肯定 非歐美地區首度獲獎

2018-04-11 12:09

赴陸兼課 徐國勇：當時葉俊榮還沒當官

2018-04-11 14:07

考及格卻被打100下 花工致歉撤換導師

2018-04-11 00:08

電池也能環保 成大研發低成本無毒電池

2018-04-11 11:38

我是為你好？心理師6建議 助家長和孩子討論選校

2018-04-11 14:02

學術交流講假的 教授諷「宅在家裡最安全」

2018-04-11 14:07

台大2千件台美專利 「智慧監視」不受燈光角度影響

2018-04-11 00:33

想讓家人開心 清寒生廚藝賽奪魁

2018-04-10 23:39

中大李正中獲美國、國際兩大光學會大獎亞洲第一人

2018-04-10 23:05

第2屆亞洲合唱節 六龜高中學生將赴美獻藝

2018-04-11 11:15

勁歌熱舞展活力 大葉大學熱舞社連3年奪冠

2018-04-11 10:06

正修女排發威 終止台師大8連霸美夢

2018-04-10 19:35

收音機天線玩創意 基隆二信高中「夢想樹」奪全國金牌

2018-04-11 15:55

長庚大學工設系畢展「老子我無為」 結合多媒體玩創意

2018-04-11 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top