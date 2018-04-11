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長期頭暈頭痛手腳無力 腦瘤症狀莫輕忽

2018-04-11 16:16中央社 雲林縣11日電

台大醫院雲林分院今天指出，民眾若有長期頭痛、頭暈、臉麻痛、手腳無力等症狀，這些疑似罹患腦瘤的症狀，不能輕忽，應及早求診專業醫師評估，以免延誤治療。

台大醫院雲林分院發表臨床治療成果，從去年8月成立神經醫學中心以來，成功治療5例顱底腦瘤病患，透過精湛手術技巧、高階顯微鏡搭配超音波振盪儀（CUSA）、術中神經監測等，提高手術成功率。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝指出，顱底瘤手術是腦瘤手術中較困難的，因為顱底構造特殊，許多神經與血管穿過，這類腫瘤初期不會有症狀，當病人出現症狀時，通常腫瘤都已相當大，導致手術困難度更高。

劉宏輝表示，民眾若有長期頭痛、長期頭暈、視力模糊、聽力減退、臉麻痛、手腳無力、步態不穩等症狀，有可能是罹患腦瘤，需要及早求診專業醫師評估，以免延誤治療。

台大醫院雲林分院神經外科醫師陳以幸指出，顱底腦瘤手術最大挑戰，在安全保留神經功能及完全切除的兩難，術前需精確判讀影像，辨別出腫瘤與神經、血管的相對關係，並擬定完備手術計畫。

陳以幸表示，手術中藉由精準細膩顯微手術技巧，搭配全程神經監測、顏面神經刺激以確保神經與血管無損傷，還要隨時注意有無腦幹誘發電位或感覺誘發電位異常，以確保腦幹功能正常。

劉宏輝表示，顱底腦瘤手術藉著精湛手術與精密設備，提高手術成功率並降低術後併發症，以前雲林地區鄉親要舟車勞頓轉診到醫學中心才能處理，台大醫院雲林分院致力於醫學中心等級的醫療技術，專科醫師團隊與設備，將為鄉親提供完備的醫學中心級服務。

台大醫院頭痛

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