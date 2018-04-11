醫師說偷吃愛愛密度高 恐會增加受孕機率

2018-04-11 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



婦產科醫師表示，男女偷吃性愛密度會大幅增加，並增加受孕機率。 圖／ingimage 分享 facebook 知名主持人KID在節目上一直給人「專情」的形象，日前被爆料與女神許維恩分手，大批網友一度指責是許維恩的不是，今有周刊爆料，KID曾在與許維恩交往期間偷吃直播主「奶精」，外傳偷吃期間一度想在許維恩閨房滾床，婦產科醫師表示，男女偷吃性愛密度會大幅增加，並增加受孕機率，醫師表示，很多民眾都會認為「刺激感」會幫助受孕，其實這是錯誤的迷思。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，近年有非常多的社會新聞或是法庭事件，都是因為男女偷吃而對簿公堂，或是偷吃不小心讓女方懷孕，男方得付出龐大代價；民眾開始對於男女尋求刺激是否會增加「受孕率」一事感到好奇。

事實上，目前沒有任何臨床的證據顯示偷吃，或是尋求刺激的性愛可以幫助受孕，但是偷吃為什麼會增加受孕機會？劉偉民表示，一般夫妻行房的時間平均為一個月2到3次，但是偷吃的男女對彼此充滿新鮮感，性愛密度會大幅增加，加上女性在排卵期前後3到5天左右都屬於危險期，若沒有做好安全措施，等於1個月有3分之1的時間容易受孕。

劉偉民表示，民眾不要再誤以為「刺激感」可以增加受孕，成功受孕取決於，是否在排卵期以及性愛次數而定，且愈年輕精卵愈為健康，也會增加受孕的機率。