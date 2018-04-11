43歲男罹血友病腳變形 全台1萬人就有1人患病

2018-04-11 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「那時候真的很花錢，一個月要幾十萬元。」43歲罹患血友病的郭姓男子小時候常莫名流鼻血，跌倒就會瘀青，關節腫大，當時沒有健保，光輸血漿就是筆龐大負擔，也沒有「治療」觀念，關節腫痛就冰敷，只能讓自己習慣疼痛感，腳也漸漸變形不能走，而近年到亞東醫院就診，發現血友病中心設備完善，注射凝血因子能減輕身體疼痛，且就診、復健也較方便。

亞東醫院腫瘤科暨血液科主任林世強表示，罕見疾病「血友病」目前全台僅有1100多起案例，約每一萬名新生兒就會有一人患病，由於血友病是X染色體發生病變，約九成都是男性患者，以前沒有健保給付時，病友一個月最多可能要花上60、70萬元來治療，而現在病友只要定期注射凝固因子，且適度運動維持肌肉強度，仍可有正常生活。

亞東醫院血友病中心為新北市唯一一家醫學中心設立的血友病中心，經過衛福部評鑑，是由層級較高的醫學中心設立的血友病中心，可以輔導其他的地區醫院，比起其他血友病中心僅有1到2名專門看診的醫師，亞東醫院擁有4名醫師可提供血友病患更豐富的醫療資源。