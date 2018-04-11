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貢寮卯澳灣11處景點設行動導覽 手機APP導覽輕鬆玩

2018-04-11 15:28聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市政府農業局為營造親海環境，在貢寮區卯澳漁村的11處景點設置行動導覽服務，讓遊客只需以手機或平板電腦就能進行導覽，深度探訪卯澳漁村，只要收集完四個特定景點，更可至卯澳海洋驛站兌換精美明信片1張，歡迎民眾來體驗。

「卯澳漁村」位於東北角海邊，是三貂角附近的一個古老小漁村，能將遼闊的山海景緻盡收眼底。卯澳地名的由來，據說是從高處俯視灣澳，形似中國字「卯」而得名，風景秀麗，也是浮潛天堂。

卯澳漁村為東北角第一個使用手機導覽的觀光景點，由新北市政府農業局與卯澳社區發展協會及台北海洋科技大學共同規劃卯澳漁村導覽服務，民眾只需在手機安裝「蹦世界APP」，並選擇「卯澳漁村社區」導覽，就可以開始導覽解說。

當民眾位於介紹景點時，蹦世界APP可判斷手機定位並自動進行解說，不需要手動尋找或搜尋景點。此APP導覽同時附有電子景點集章活動，除了增添旅遊的趣味性之外，只要收集完四個特定景點，更可至卯澳海洋驛站兌換精美明信片1張，讓民眾有玩又有拿。

貢寮區福連里長吳文益說，自從卯澳灣獲選為栽培漁業區後，新北市政府積極行銷卯澳灣，已有不少機關團體來卯澳灣參訪。他身為導覽卯澳灣的最佳解說員，發現許多自由行的遊客僅路過卯澳漁村卻不知道卯澳漁村有哪些景點，建置卯澳漁村行動導覽服務後，遊客來到卯澳就能輕鬆簡單地認識卯澳漁村。

農業局表示，為推廣新北漁港的優美景觀與在地的人文風情，多年來計畫性經營漁港並朝向多元化發展，並保持漁村純樸風貌及百年古蹟，逐漸轉型具備觀光休憩機能的地方特色產業，使民眾可以前往體驗海洋生態及漁村生活。

只要收集完四個特定景點，更可至卯澳海洋驛站兌換精美明信片1張。圖／新北市農業局提...
只要收集完四個特定景點，更可至卯澳海洋驛站兌換精美明信片1張。圖／新北市農業局提供
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貢寮卯澳灣11處景點設行動導覽，手機APP導覽輕鬆玩。圖／新北市農業局提供
貢寮卯澳灣11處景點設行動導覽，手機APP導覽輕鬆玩。圖／新北市農業局提供
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貢寮觀光景點

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