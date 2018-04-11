退休台商腦中風傷及語言區 正港台灣人竟說一口廣東腔

2018-04-11 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



心律不整好發於老人身上，49歲倪姓台商年輕時工作壓力大，抽菸、應酬加熬夜，罹患心律不整，靠吃藥控制，成了藥罐子，退休2年療養身體打算環遊世界，結果去年過年前腦中風，傷及語言區，不會講廣東話的他，卻出現廣東腔，吃藥副作用愈來愈明顯，擔心二度中風，經接防顫電燒、左心耳封堵二合一手術後，如今藥物改每天一顆，沒有不適症狀，一個月前暢遊杜拜十天，下周還要到暢遊義大利十天，「把環遊世界的夢想玩回來」。

中國醫藥大學附設醫院內科部主任、心臟血管系主任張坤正說，心房顫動是成年人最常見的心律不整疾病，即心房快速而不規律的跳動，心房內血液流動不佳易形成血栓，一旦血栓流到腦部，即造成腦中風，好發於老人，另外也與體質、壓力大、抽菸等有關，根據研究，心房顫動患者發生腦中風的風險是一般民眾5倍。

倪姓台商說，他的工作壓力大，又要應酬、熬夜，35歲就心律不整，3年前退休，飲食控制，戒菸、天天到健身房報到，過得很養生，也開始出國旅行，沒想到去年中風，手術取出血栓後，講話成廣東腔，接受語言治療，更慘的是一餐最多要吃6顆藥、一天18顆，副作用包括暈眩、想吐，甚至吃飯吃到一半在趴在餐桌上，又擔心二度中風，心理壓力很大。