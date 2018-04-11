亞東醫院穿光雕紅衣 為血友病友打氣

2018-04-11 15:09 中央社 新北11日電



新北市亞東醫院血友病中心呼應世界血友病日，將舉辦系列活動並透過光雕藝術，將代表血友病的紅色，以光雕方式打在醫院外牆，也透過點燈海報展，一起為血友病友加油打氣。

亞東醫院護理部主任周繡玲今天在記者會表示，為紀念世界血友病聯盟發起人，加拿大籍的法蘭克．施納貝爾（Mr. Frank Schnabel）對血友病的貢獻，自西元1989年起將他的生日4月17日定為「世界血友病日」。

施納貝爾本人是嚴重B型血友病患者，早年血友病的治療不夠好，他平常無法挺直腰部和膝蓋，走路必須彎腰。因此，他決心研究發展血友病的醫療防治，改善病患身心健康。

每年4月17日，世界血友病聯盟都會舉辦活動，讓各地血友病醫療人員及患者交流，也讓外界更瞭解血友病。

亞東醫院腫瘤科暨血液科主任林世強表示，血友病是病人先天缺乏凝血因子，導致凝血功能障礙不易止血，亞東設立血友病中心期許為血友病友提供最好的照護，透過共享知識，也增進醫療人員及病友間相互瞭解。

林世強表示，亞東血友病中心醫療人員致力於平時出血治療或關節開刀及復健、病患或照護者的心靈健康，讓台灣血友病的照護水準與國際舞台同步。

內科部主任彭渝森表示，今年世界血友病聯盟的主題為「共享知識，讓彼此更茁壯」。亞東醫院在大廳設立血友病知識牆，期待大家更瞭解血友病，也希望病友和疾病和平相處。

亞東醫院同時籌備兩個多月，以紅光環射的光雕藝術，將代表血友病的紅色打光在醫院外牆上，一起為血友病友加油打氣。