長庚大學工設系畢展「老子我無為」 結合多媒體玩創意

2018-04-11 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



學生陳品臻花了兩個星期南下嘉義上林社區駐村，進行田野調查。記者李京昇／攝影 分享 facebook 長庚大學工業設計學系以設計主題「老子我無為」，結合視覺色彩、藝術創作等元素搭配2D、3D的特效，製作43件各具特色的作品，即日起至4月16日在校方展出，並將在5月到台北設計展展出，呈現跨領域多媒體特色。

學生陳品臻花了兩個星期南下嘉義上林社區駐村，進行田野調查，也體驗農村生活，透過與村民交流、資料彙整收集，製作專題「慢慢的當下」，設計出特色行程和互動地圖，透過互動式導覽書籍和手機APP，讓民眾也可身歷其境到上林社區。

學生李旻頤設計園藝拖車組，整合板凳、拐杖及園藝工具等收納功能，方便高齡者參與戶外園藝活動；吳佳穎也設計適合長輩的居家健身器材，讓長輩們隨時可在家健身運動，不受氣候影響。

另，學生許峰瑜與王詔弘利用回收木棧板，設計出可模組化的遊樂場設施，讓貧窮國家小孩也可以擁有遊樂場；吳驊恩創作則希望透過斜坡地種植樹木的輔具，鼓勵多種樹來解決山坡地土石流。

蔡昀靜運用熟悉與懷舊的磁磚材料設計一組椅子，挑戰人們對軟硬材質的認知錯覺與趣味性；黃宇榕和邱奕任的作品PROBE，以2035年為時空背景，運用他們的想像力，建構能在未來都市叢林中穿梭的極限運動載具，延伸人類的四肢，外觀造型極具特色。

張懿與劉宇汗共同創作桌遊「SPORTLIGHT」，期望喚醒國人對體育運動的熱情與重視；張莉崴的電腦動畫作品「嘈嘈切切」，用幽默的方式，搭配口白、線條圖像，呈現自身童年時學習國樂的歷程。

管理學院長古思明、指導老師吳田瑜、郭白欣表示，次設計主題用「老子」有多重涵意，若是指老莊思想，是涵蓋關懷環境、自然的設計；如果是隱喻長輩的「老子」，也有針對高齡者的設計展品，學生們都發揮創意，設計出許多讓人耳目一新的作品。