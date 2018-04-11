盛讚台灣之美 菲律賓媒體：值得深入探索體驗

2018-04-11 14:32 中央社 馬尼拉11日專電



菲律賓全國性大報「馬尼拉公報」盛讚台灣擁有令人讚嘆的美景和自然風光，並稱台灣之美更彰顯在歷史文化、心靈信仰和科技創新等多個層面上的豐富多元，值得深入探索體驗。

馬尼拉公報（Manila Bulletin）8日在生活版中以「深入台灣，探索美麗之島」為題，以一版半的大篇幅圖文介紹台灣。

報導說，儘管目前菲人著迷於韓國流行文化，但早在2000年代初期，台灣流行文化即已擄獲菲人的心，特別是偶像劇「流星花園」，劇中主角與情節幾乎無人不曉。

撰文者瑞普連蒂（Terence Repelente）稱，這奠定了菲人盼望赴台旅遊的基礎，尤其中華民國政府去年對菲律賓人實施免簽措施，現在是菲人訪台的最好時機。

文章列舉出台北捷運、高雄五度空間娛樂景點「i-Ride」、台北101與免費WiFi，作為台灣在科技創新方面的代表，不僅讓旅客享受交通及通訊的便利，本身也已成為一個旅遊景點。

報導說，現代台灣文化融合中國、南島、日本和西方的影響，有可能是世界上交集最廣泛的藝術之一，台灣的北、中、南、東地區各自保留具特色的識別特徵，豐富多彩的文化和歷史造就了台灣聞名全球的魅力。

馬尼拉公報介紹，國立故宮博物院是愛好歷史化者的必訪行程，它擁有70多萬件中國古代文物，其他博物館難望項背，而在台灣不斷快速演進的工業發展中，如台南糖廠這類的老舊工廠，雖已失去技術上的優勢，但台灣人並沒有加以破壞，反而保留且改造成為文創園區。

台灣如同菲律賓，擁有很大的宗教旅遊市場，由於從未經歷過共產黨式的統治，傳統的宗教信仰和古代習俗依然被妥善保留。台灣著名寺廟法鼓山農禪寺、佛光山等，不僅是全球最大的華人佛教寺院及以新宗教運動中心，現在更都已成為重要的旅遊景點，每年吸引超過千萬以上遊客。

撰文者瑞普連蒂（Terence Repelente）3月1日至6日訪台，這篇專文報導附有10幀彩色照片，極具吸睛效果，「馬尼拉公報」讀者群超過200萬人，對吸引菲人赴台旅遊將帶來極大助益。