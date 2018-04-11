六輕灰塘擬變綠地 環委憂變樹木墳場

2018-04-11 14:32 中央社 台北11日電



台塑擬取消六輕第三期灰塘用地規劃改為植栽綠地，但因未說明變為綠地後的未來規劃，環委認為台塑是將灰塘變綠地，再變成工廠，該地恐變「樹木墳場」，要求補件再審。

行政院環境保護署今天召開「六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表（取消第三期灰塘用地）」專案小組審查會議，開發單位台塑石化股份有限公司因六輕計畫產生的燃煤鍋爐煤灰，大部分都已送廠外再利用，且第一二期的灰塘都還未填滿，因此擬將六輕第三期灰塘用地共23.45公頃，改為植栽綠化綠地，種植木麻黃、草海桐等耐旱、耐鹽及抗風等樹種。

雖然台塑在簡報時不斷強調，將灰塘用地改進行植栽綠化綠地是對環境有正面影響，但仍有環團及環評委員質疑，台塑是將灰塘用地先變為綠地，未來再申請變更為工廠使用。

環評委員鄭明修指出，今天審查後若台塑明年又提出變更，種下去的樹苗可能很快就被犧牲掉，台塑應提出六輕未來整體規劃，否則環評委員在審查時可能覺得一點意義都沒有。

環評委員李克聰也認為，六輕應把長遠規劃據實說明，用地要綠化或是暫時過渡性使用都應評估分析，以免這些綠化植物最後真的都浪費掉了。環保署環境督察總隊則說，若未來要作為工廠用地，「為什麼要種樹呢」，3至5年之後這用地恐變「樹木墳場」。

此外，也有環評委員提到用地規劃問題，環評委員李錫堤指出，六輕申請環評同時，也應申請用地類別的變更，用地類別是否還是灰塘用地或是保護區綠地都應說清楚。

台塑回應，目前這塊用地後續並沒有其他用途規劃，況且六輕環評擴建若要變成工廠，難度非常高且不容易通過，但建議還是保留業者未來提出環評變更的權利，不要限定用途，「沒有把握未來沒有任何規劃」。

環評委員最後決議，要求開發單位說明第三期灰塘全面植栽綠化的綠化管理及評估成效機制，並評估預計維持綠化年限、說明目前第三期灰塘用地類別與使用用途及後續其他使用規劃等，全案補件後再審。