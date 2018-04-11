排放空汙未應變和立即通報 可罰二千萬甚至停業

2018-04-11 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



立法院今天初審通過空氣汙染防制法第33條，公私場所的固定汙染源因突發事故，大量排放空氣汙染物時，負責人應立即採取緊急應變措施，並至遲於1小時內通報直轄市、縣市主管機關。若違反將依照空汙法相關罰則，可處10萬以上、2000萬元以下罰緩，情節重大者，得令其停工或停業。

另外，該條也規定，公私場所應擬定空氣汙染突發事故緊急應變措施計畫，並定期檢討，報經直轄市、縣市主管機關核定後切實執行。若違反可依照空汙法第62條，處2萬元以上、100萬元以下罰緩，情節重大者可勒令停工或停業。

此外，若違反以上規定，致人於死者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金，致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科2500萬以下罰金，危害人體健康導致疾病者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金。

環保署空保處處長蔡鴻德表示，過去雖然有要求以上相關機制，但是並未入母法，這次入母法後，也有罰則，將切實要求通報程序，以保障周圍居民健康。

蔡鴻德表示，若發生大量排放空氣汙染時，未來廠區負責人必須立刻通報地方政府，地方政府則要請下風處3至5公里地區的居民留意注意，可能透過村鄰里廣播、校園廣播、媒體訊息或者簡訊等等通報民眾。

不過，雖然罰金很高，但是也有立委認為空氣汙染致人於死或者致病，醫學上很難定義，法官若要判定，可能需要更多依據。