1天吞30顆止痛藥 小心中毒

2018-04-11 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



俗稱普拿疼的乙醯胺酚(Acetaminophen)是民眾最常使用的止痛藥，但今年衛福部彰化醫院出現兩個病例，都是在短時間內吃了太多止痛藥，出現噁心、嘔吐的中毒症狀被送到彰化醫院急診，經過洗胃和使用解毒劑後，才解除中毒狀況。

一名17歲蔡姓男高中生頭痛吃普拿疼，卻一直無效，在6小時內吃了20顆，另一名28歲的江姓女子1天約吞了30顆止痛藥，最後都出現噁心、嘔吐的症狀而送急診，中毒狀況解除後，彰化醫院毒物科主任廖曜磐安排他進行電腦斷層檢查，確認腦部沒有問題，研判應該是功課壓力引起的壓力性頭痛，卻不知道止痛藥不能多吃，才造成藥物中毒。

廖曜磐說，普拿疼是一種溫和的鎮熱解痛成藥，不用醫師處方，藥局很容易買得到，其中的成分經過肝臟代謝，大部分由腎臟排泄，止痛效果通常很不錯，但量太多時，肝臟負荷不了，無法將有毒的中間產物代謝，就造成肝臟損傷，萬一吃進太大量又沒有及時就醫，恐引發急性肝炎，甚至肝衰竭危及生命。但這種止痛藥中毒後都只有腸胃道症狀，若稍不注意，可能藥物中毒而不自知，還以為是自己吃壞肚子。廖曜磐指出，美國醫學會統計美國在2000年至2010年有1567人死於止痛藥中毒，可見其嚴重性，但台灣沒有相關統計。