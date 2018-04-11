流感疫情變化莫測 人工智慧掐指一算未來趨勢

2018-04-11 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署與宏碁合作，開發全台第一個結合AI人工智慧的「流感預報站」。圖由右至左，分別為疾管署長周志浩、衛福部長陳時中、宏碁榮譽董事長施振榮。記者黃安琪／攝影 分享 facebook 流感病毒易變異，衛福部疾管署與宏碁合作，開發全台第一個結合AI人工智慧的「流感預報站」（ http://fluforecast.cdc.gov.tw ）正式上線，將全台分成6區，對各縣市提出紅、黃、綠燈警示，能預測未來4周流感疫情動態，提供醫療備藥、民眾預防及防疫參考。

耗時3個月設計研發完成，衛福部長陳時中說，人工智慧運用台灣健保資料庫、疫情監測系統導入大數據分析，開發計算模式，將誤差率控制在10％以下，遠低於國外類似預測模式20％，設計流感預報的地圖提供各縣市疫情現況及視覺面板，民眾可參考居住地當前類流感就醫人次，以及未來4周預測提早做準備。

疾管署防疫醫師鄭皓元說，流感預報站將全台大範圍分為6區，針對各縣市有歷史及當前類流感門、急診就醫情形，以及未來4周疫情趨勢預估，若目前疫情距離前2周就醫人次上升幅度超過20％，就會出現紅燈預警，黃燈代表超過10％、綠燈則表示正常，如未來疫情預測會上升，紅燈及黃燈的縣市就需注意。

宏碁榮譽董事長施振榮說，自己的孫女上學時，班上一有2、3人罹患類流感，整個班級就會停課，有了流感預測，日後就能參考就醫情況及溫度變化等，提前做勤洗手、戴口罩等防護，保護整個大環境。相比其他國家，國內的即時開放資料是很大的優勢。

疾管署長周志浩說，流感預測站提供全國流感人數和疫情現況分析，以及將資訊視覺化，除提供民眾及早進行防護準備外，醫療衛生單位也能參考預測結果準備抗病毒藥物、檢驗試劑等，未來人工智慧也會愈來愈聰明，能發展如腸病毒等其他傳染病預測站。