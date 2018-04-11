偏鄉熱血醫師陳宏賓 爬山看診當健身

2018-04-11 14:20 中央社 台北11日電



許多偏鄉長輩有醫療需求，卻因行動不便無法就醫。熱血醫師陳宏賓不捨老病人辛苦奔波，利用休息時間到患者家中看診，經常扛著4公斤設備徒步上山，笑稱當做「健身」，樂此不疲。

今年45歲的彰化縣二水鄉衛生所主任陳宏賓是一名熱血醫師，在衛生所服務已有10個年頭，他今天出席衛生福利部中央健康保險署舉辦的記者會分享居家醫療心路歷程。

他說，台灣才剛剛邁入高齡社會，但二水鄉多年前高齡人口就已多達21.9%，早已屬於「超高齡社會」。

陳宏賓有感轄內許多老人家有醫療需求又無法出門，他利用看診午休時間到患者家中看診，一週至少去4天，深入車子開不進去的小巷或偏遠地區，替無法外出就醫的長輩服務，降低患者跑急診、住院機率。

不過，每跑一次到患者家中看診，他和護理人員往往得扛一堆設備出門，不僅居家醫療、居家護理各得使用一台讀卡機，怕沒電要多帶幾顆電池，還得搭配筆記型電腦，每次出診至少得扛4公斤設備。

陳宏賓說，許多患者住在山區裡，山路又窄又小，他們經常得扛著設備走10多分鐘山路才能抵達，好不容易到了患者家中總是汗流浹背；但他笑稱「平常沒空運動，爬山流流汗就當健身」，樂此不疲。

相較爬山，更令他頭痛的是繁瑣的事前準備工作，陳宏賓說，每次好不容易到了患者家中，他們總得先花上半小時上網、過卡、認證，一群人坐在器材前乾等，直到連線成功才能開始看診。

所幸健保署近期正在試辦居家醫療訪視設備輕量化，陳宏賓說，現在只要替患者申請換發感應式健保卡，看診時以手機APP就能馬上感應、連線，不僅節省很多時間，也不必帶讀卡機等設備就能看診，輕鬆許多。

健保署長李伯璋今天在記者會中表示，健保署從民國105年2月起推動居家醫療，鼓勵醫師前往行動不便但有醫療需求的民眾家中看診，全台已有2054家醫療院所參與這項服務，3萬2759個家庭受惠，不必再因為行動不便的患者就醫，勞師動眾搬動病人。

李伯璋說，醫師到行動不便的患者家中看診，不僅有額外看診津貼，看到患者狀況越來越好，也能從中獲得成就感，未來會將居家醫療作為健保政策一大重點，盼協助長照2.0推展更順利。

李伯璋表示，患者方面僅需負擔醫療院所的掛號費、看診部分負擔78元以及最高200元的藥費部分負擔，民眾只要是失能或因疾病不便外出就醫，住在家中且有明確就醫需求，都可以聯絡健保署分區業務組，2天內就會有醫療團隊到家看診，也有專人送藥到家。

健保署表示，民眾可以上網查詢居家醫療服務特約醫事機構或聯繫健保署各分區業務組窗口，申請居家醫療服務。