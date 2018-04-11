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300坪超大「台版蔦屋書店」 4月26日進軍台中

2018-04-11 13:24聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

TSUTAYA BOOKSTORE將在台中打造超過300坪的大型旗艦店。圖／得利...
TSUTAYA BOOKSTORE將在台中打造超過300坪的大型旗艦店。圖／得利影視提供
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由中環轉投資的得利影視與日本「代官山蔦屋書店」經營集團攜手合作的「台版蔦屋書店」TSUTAYA BOOKSTORE，繼去年在台北統一時代百貨開出首店後，確定進軍台中，超過300坪的大店將於4月26日開幕，並將開賣多款專屬於台中店的限定商品。

TSUTAYA BOOKSTORE目前在台採授權及加盟方式布局，並由得利影視與潤泰集團取得經營。相較潤泰集團陸續插旗松山、內湖及南港，得利影視繼台北店後則跨足中部市場，打造台中市政店成為大型旗艦店。

業者表示，TSUTAYA BOOKSTORE台中市政店擁有300多坪的超大空間，是台北首店的2倍大，一樣找來東京涉谷的Café Restaurant「WIRED TOKYO」聯手，將書香與咖啡香融合在同一個空間中，首推菜色如日本宮古島知名「DOUG’S BURGER」的日本和牛漢堡，另外還有招牌的鱈卵屋明太子奶油義大利麵、京都抹茶等各式甜點。

台中市政店還將獨家引進在日本剛開幕的福岡六本松蔦屋書店限定商品，包括日本岡山手工職人品牌DECHO/NAPRON、日製舊工業設計品牌CANDY DESIGN WORKS、日本戶外裝備流行品牌ALLSTIME以及知名手作眼鏡品牌Oh My Glasses等，此外，日文童書繪本首次設立親子區，讓父母可以帶著小孩享受親子共讀的美好時光，並針對喜好電玩的消費者，找來Sony PS4合作設立 VR 快閃體驗區。

咖啡及餐點同樣找來東京涉谷的Café Restaurant「WIRED TOKY...
咖啡及餐點同樣找來東京涉谷的Café Restaurant「WIRED TOKYO」合作。圖／得利影視提供
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