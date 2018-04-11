宏碁與疾管署合推流感預報站 起因施振榮想和孫子吃飯

2018-04-11 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



宏碁創辦人施振榮(中)與衛福部部長陳時中攜手，宣布合力打造「流感預報站」。（記者曾仁凱／攝影） 分享 facebook 宏碁（2353）今天宣布攜手衛福部疾管署，合力打造「流感預報站」，可即時預測流感疫情動態，提早做好防護和應變。背後源起，居然是宏碁創辦人施振榮想和孫子孫女一起吃飯。

施振榮今天表示，家裡有小朋友上學最怕碰到流感，班上只要有2、3個同學感染流感，全班就要停課。自己有8個孫子孫女，有時候我要請他們吃飯，只要其中一個人流感，大家就不能聚會，讓自己意識到流感掌握的重要性。

另外施振榮與現任陽明大學校長、前疾管署長郭旭崧是鹿港同鄉，有一次兩人相遇，討論到哪些醫療領域可以借重大數據、人工智慧等新科技。郭旭崧建議可以建立一套流感預報系統，馬上雙方一拍即合。

宏碁今天與疾管署合作打造的「流感預測站」，利用政府的類流感監控資料、氣象資料、人口分布資料等，結合宏碁的人工智慧技術，可以即時推估疫情，預測全國各縣市未來四周的流感疫情趨勢與門、急診就診人數，提供各地衛生局與醫療院所做為在地防疫決策、疫情應變和就醫分流的參考。

衛福部部長陳時中昨天表示，台灣有完善的疫情監測系統和健保資料庫，但是要怎麼利用？此次找到好的合作夥伴，導入大數據分析，讓疫情預測更具參考價值。比起國外類似的預測模型，平均誤差大約20%，台灣有了這套系統，誤差率將可以壓低到10%以下，更精準預測。