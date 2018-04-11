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虎航麻疹群聚疫情 查出空服員發燒續執勤

2018-04-11 14:14聯合晚報 記者李樹人羅真／台北報導

虎航麻疹群聚疫情至今已有六人感染。 圖／聯合報系資料照片
虎航麻疹群聚疫情至今已有六人感染。 圖／聯合報系資料照片
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空服員就醫 未告知麻疹暴露史

虎航麻疹群聚疫情至今已有六人感染，包括第一名感染者及其同事、兩名空服員、一名機組人員及一名同班機旅客。疾管署初步研判，確診感染麻疹的虎航空服員，就醫時未告知醫師麻疹暴露史，且 已經發燒咳嗽還上機值勤，才讓疫情一發不可收拾。

疾管署統計，截至今天仍有近1300名親密接觸者，必須持續觀察追蹤。為了釐清責任，疾管署周一派人至虎航蒐集事證，莊人祥指出，如果虎航確有處理不當，將針對情節輕重，決定開罰及懲處內容。

莊人祥：應在家自主健康管理

莊人祥指出，已經接到自主健康管理通知的虎航空服員，如因發燒就醫，應該主動告知醫師有麻疹暴露史，如果沒說當然會影響醫師判斷。且即使是類流感，已經發燒、咳嗽，就應該在家自主健康管理不上班，以免將傳染其他人。

這起麻疹群聚疫情的起源為新北市一名30多歲男子，上月自泰國返台後，即出現輕微症狀，但又前往沖繩旅遊，並在旅遊期間發病，導致同航班機旅客、機組人員等人遭到感染。

疾管署掌握該名麻疹感染者動向後，立即向虎航發出自主健康管理通知，但疫情卻持續擴大。防疫人員調閱空服員出勤紀錄發現，一名疑身體出疹的男空服員，仍繼續執勤，最新統計資料顯示，在整起群聚事件至今，已有1290人接觸者須密切觀察及自主健康管理。

三合一疫苗保護力 20歲後漸減弱

疾管署指出，幼兒接種的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，保護力在20歲後漸漸減弱，這次虎航群聚感染族群年齡都在20歲至40歲間，呼籲這個族群若常接觸外國人或有出國計畫，可請醫師評估是否自費再接種一劑疫苗。

莊人祥說，麻疹病毒經由空氣、飛沫或與病人鼻腔、咽喉分泌物接觸傳染，自暴露至紅疹出現的潛伏期約7至18天，發疹前後各4天內為傳染期。若不慎接觸到麻疹感染者，且接觸時間為傳染期，接觸3天內接種疫苗還有機會預防麻疹發生。

麻疹虎航類流感發燒咳嗽

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