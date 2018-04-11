網購7天內退貨要負擔運費 8成人氣商家不合規定

2018-04-11 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



消基會調查15家網路人氣商家，發現有8成業者不符「7天猶豫期」規定，自訂退貨時須扣除運費，明顯違反消保法。圖／消基會提供 分享 facebook 網購帶來便利，卻也引發不少糾紛，消基會調查15家粉絲數人數破9萬的網購商家，發現有8成業者在「7天猶豫期」的規定上，自訂退貨時須扣除運費，還規定7天內只能退貨一次，不僅不合理也違反消保法，消基會近半年已接獲352件網購申訴案，大多與退貨退款、廣告不實相關，又以服飾類占最多。

消基會今年3月初起隨機挑選臉書網購服飾人氣商家共15間，從網站上的購物需知、退換貨規則等資訊，也詢問客服人員，檢視業者是否符合「消費者保護法」、「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」等規定。

消基會調查中發現，全數業者在網頁上有表明提供7天猶豫期的規定，但網購商家「Mimico」 規定只接受換貨、不接受退貨，且要負擔來回運費160元；另一網購商家「Chuu」 則規定若因尺寸不合等個人因素退貨，消費者自行負擔寄回運費。

消基會董事長游開雄說，按照現行的消保法規定，消費者網購在7天之內退貨，無須負擔任何費用，無論是退幾次，不用負擔任何費用，但調查的15家網購商家中，有12家大多是要消費者不須負擔第一次的退費運費，但卻要負擔第二次的運費，明顯與法規規定不符。

游開雄說，因網購糾紛層出不窮，消基會已接獲不少申訴案，呼籲政府嚴加把關，加強監督機制，以維護消費者權益。