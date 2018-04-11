才3個月 網購申訴352件

2018-04-11 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



消基會：不能退貨 違反消保法

消基會指出，今年前3個月就已接獲352件網購申訴案，其中多與退貨退款，以及廣告不實有關，服飾占大宗。對此，消基會日前也隨機挑選15間臉書粉絲人數破9萬人的網購服飾人氣商家進行其退換貨規則的檢視，結果發現，網路服飾購物網站「Ｍimico」，只接受換貨不接受退貨，已明顯違反消保法第19條。

此外，消基會也發現另一家網路服飾購物網站「Chuu」，在網站標示針織衣物、飾品、美妝保養小物、鞋子及單價超過3000元以上的商品不可退換貨。「洋芋妹韓國潮流館」也標示限時特惠商品、出清商品恕不接受退貨及換貨。

對此，消基會董事長游開雄表示，上述不可退換貨的規定都是業者自訂的規則，如消費者收到商品後發現有瑕疵或其他因素想退貨，依舊可依消保法第19條向業者要求退貨退款。

游開雄並進一步指出，此次調查除發現1家業者於7天猶豫期內不提供退貨外；還有6家業者揭示若消費者將全數商品退貨，需酌收原訂單寄送運費；12家業者限制消費者在7天猶豫期內僅能退貨一次，這些都是屬於不合理的，且與「消費者保護法」及「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」有所落差。

消基會呼籲，網路購物糾紛層出不窮，政府主管機關不應每次發生消費糾紛都單單只是請業者限期改善，如此將讓業者存有僥倖心態，使類似消費糾紛不斷產生，造成惡性循環，應依目前大環境及消費者所需，更新條文，並增訂罰則，以維護消費者權益。