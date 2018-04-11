人工智慧當幫手 流感疫情提早預測

2018-04-11 12:38 中央社 台北11日電



疾管署和宏碁合作，打造「流感預報站」，可預測全國各縣市未來4週流感疫情，有助提早防護因應。系統預測誤差在10%以下，未來也可望運用在腸病毒防疫。

流感疫情難以預測，主要是流感病毒容易變異且易受氣候、連假南北交流影響，但運用人工智慧（AI）技術與應用大數據分析，可使疫情掌握更加精準。

衛生福利部疾病管制署與宏碁股份有限公司合作打造「流感預報站」，運用疾管署類流感監測系統資料、健保資料庫，及政府開放資訊中的氣象資料與行政區人口分布資料，以人工智慧的機器學習技術，建立視覺化且即時的疫情推估模型。

疾管署長周志浩上午在記者會表示，這些模型可成功預測全國各縣市未來4週流感疫情趨勢及門、急診就診人數，不僅提供各地衛生局與醫療院所做為在地防疫決策、疫情應變與就醫分流的參考，使防疫工作更精準確實，讓民眾提早準備自我防護措施。

衛福部長陳時中表示，流感疫情常有廣大影響，民眾的恐慌是來自對疫情的未知。智慧系統引用完善資料導入大數據分析，準確度高於國外類似的預測模式，國外的誤差有到20%，台灣系統的誤差僅在10%以下，讓疫情預測更有參考價值。

「流感預報站」除可預測全國未來4週的流感疫情趨勢，也有全台的類流感地圖，可看各縣市目前的疫情狀況，及與上週比較的結果，讓民眾了解當地狀況並及早因應。民眾與醫療衛生單位可直接連結至網站了解。

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，未來智慧系統也可望使用在其他傳染病，如腸病毒。