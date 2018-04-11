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2018臺灣文博會視覺設計 背後有伏筆？

2018-04-11 13:03聯合新聞網 有.設計 uDesign

今年 2018 臺灣文博會將在 4 月 18 日至 4 月 22 日登場，首度擴大主題策展至華山園區全區，打造一座文化概念館，許多精彩至極的展出內容，礙於機密都還只能先賣關子，不過，我們倒是能和你先聊聊年度主題與視覺設計。

其實為了突顯出「設計」的重要性，臺灣文博會精心把定位與願景定調為「Design Thinking」，希望藉由重視設計的設定，通過與設計有關的多元深度策展，讓文化產生更多想像、思考、新意義，既然如此，門面擔當的視覺設計自然馬虎不得。

去年以「我們在文化裡爆炸」為題，成功把華山展區年度主題館策劃得有聲有色的格式設計策展總監王耀邦，今年再度受臺灣文博會之邀，擔任華山文化概念館策展人，日前由他一手主導的年度策展主題與視覺設計終於正式曝光，以下是全臺初次獨家公開的秘辛。

如果要用一句話敘述今年 2018 臺灣文博會的主題 — — 「從身體創造 Body Knowledge」，就是身體的知識，而知識的英文「Knowledge」中的 now 字，正巧代表著現在正要做的事。為呼應臺灣文博會「以文化思考讓設計有更多可能性」的轉型設定，視覺設計的發想嘗試跳脫直觀的詮釋方式，不是以人的肢體語言或是一雙漂亮的手、眼睛來呈現，而是由較為有包容性的可能中，創造出新的視覺語言。

圖/台灣文博會提供
圖/台灣文博會提供
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就視覺設定來看，今年 2018 臺灣文博會的識別系統十分有趣，每個展區皆有著一套饒富趣味性的視覺溝通過程。自主題「從身體創造 Body Knowledge」發展出的鮮豔、明亮、卡通感設計元素，吸睛之餘又引人好奇，介於抽象和具象之間的身體、台灣植物網點影像作為襯底，則點出文化承載具象事物的含義。

為求突破傳統多以顏色區分的做法，本屆視覺設計改採符號作為主要系統識別。「自由曲線」代表華山文化概念館的多元、包容、變化性；富有 shock意象的「多邊形」象徵松菸設計館有著各式多樣化的設計品項；至於爭艷的IP 授權館則是將「線段」比擬成將圖像運用到各種器物、各類行銷管道的思考過程。

圖/台灣文博會提供
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自由曲線、多邊形、線段 3 款好比有著不同人物設定的符號，也像是容器能裝載視覺資訊，可隨展出內容任意變化襯底的網點影像，再配上3種柔和又具有個性的專屬主題色，各展區的視覺運用豐富多變卻又不致紊亂，只需要了解形狀、顏色代表的展區，並對應網點襯底出現的影像，便可輕易解讀出隱身其中的資訊。

搶先預告，今年 2018 臺灣文博會的周邊小物上頭，也能看見視覺設計上的 3 款形狀，在預先留白的空間上，可自行繪製或貼上喜愛的圖案或小物，貫徹「從身體創造」的年度主題。

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