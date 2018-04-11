墾丁再傳消費糾紛 出奧步逼遊客租陽傘

2018-04-11 12:46 聯合新聞網 綜合報導



墾丁高人氣的南灣沙灘，陽傘五顏六色且排放雜亂。報系資料照／記者潘欣中攝影 分享 facebook

南台灣天堂墾丁近年經常傳出商品價格過高的坑殺遊客事件，導致觀光人數如雪崩般逐年下滑，之前更被爆出一碗乾麵要價180元的天價。近日又傳出惡霸業者逼迫遊客租陽傘，拒絕還被業者「出奧步」，網友發文抱怨「南灣沙灘什麼時候變成私人財產」。

一名網友趁著假日至墾丁旅遊，因為想讓孩子曬太陽、玩沙，決定不租陽傘而拒絕業者，豈料業者卻不死心緊迫盯人，一直不斷詢問要不要租傘，最後甚至直接拿一把陽傘插在該網友所佔之處，並要求他「往前移」。

該網友對於業者的惡霸行為很傻眼，他反擊「如果我在這裡使用沙灘是違法的，請你報警，我會馬上離開」，業者聽了只好悻悻然地離去。誇張行將讓該網友在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，他憤怒寫下「真不知道南灣沙灘什麼時候變成私人財產了」。

根據《自由時報》報導，南灣里里長葉啟俊強調多數業者會尊重遊客的沙灘使用權，並表示會提醒業者注意態度與口氣。另外墾管處處長劉培東表示已要求遊憩服務課提醒業者自律，此外暑假前將統一陽傘樣式，整頓當地各區，希望改善墾丁沙灘觀光環境。

貼文一出許多網友紛紛搖頭嘆息，留言「太多爛商人把美麗的地方搞爛」、「墾丁已經不是墾丁」，有網友表示自己至墾丁沙灘觀光時，有業者將許多未開的陽傘直接插在沙灘上佔地為王，讓他痛批「南灣管理處是在包庇業者，把這片沙灘用到醜用到爛嗎？」還有網友直接與業者對嗆過，他表示自己以法條《土地使用權，規劃區分使用範圍》與業者爭執，業者自知理虧只好放棄爭地。

另外也有網友表示自己曾遇過良心業者，他曾經帶著孩子在海邊踏浪，有業者好意讓他在傘下玩，有孩子玩一下不收錢沒關係的，他表示「還是有好業者的，可能我比較幸運」。