你在家中也沒有兄弟姊妹的陪伴？少子化原因其實不僅僅是不想生而已！（上）

2018-04-11 11:43 聯合新聞網 文／大數聚提供



政府官員看到的少子化原因

前行政院長林全表示少子化的原因有四：低薪、高房價、小孩托育問題及小孩教育問題。低薪跟高房價造成年輕人經濟負擔太大而晚婚，很多人到了三十幾歲才結婚，等到35歲過後想生育的意願自然就降低了，甚至於高齡產婦也打消了許多生育的念頭。

假設如政府官員所言，就是因為沒錢所以不生小孩，那麼只要願意花錢，將最低基本工資調高到3萬、房價打壓下來，幫忙照顧小孩，是否就能夠解決這些困境呢？近來各政府的思維似乎也是塞錢解決，南投縣政府整合民政、社福及教育等政策，提出「提高生育獎勵金」、「開辦0至2歲托嬰中心」及「引進NGO組織資源興辦非營利幼兒園」等3大利多措施。

低薪、高房價、小孩托育問題等是否是少子化的真正原因，或者只是表象呢？如果只是表象，如同士兵中了毒箭，深入肩頭上的骨頭，卻只是把肉體外的箭身砍除，卻不挖開肉身，學關公來場刮骨療傷之戲，根本無法解決問題啊！

產業結構與傳宗接代觀念的改變

先來談談產業結構。

在過去的農業社會強調家庭人力，農業時代的大家庭可是有很多粗重的工作要完成，男性人力有其價值，而且幼兒死亡率較高，教育成本並不高，多生幾個成為常態；時至今日，工作型態早已改變，農業縣市沒啥可以餬口的工作，年輕人跑到工業區、科學園區或都市找工作，大家庭也逐漸變成小家庭，參照下圖，每戶人數從1991年的3.94人，一直到2017年，只剩下2.73人，而且從日本經驗來看，還會持續下滑。

每戶人數從1991年的3.94人，一直到2017年，只剩下2.73人。 分享 facebook

隨著家庭結構的縮小，「傳宗接代」的歷史包袱業已式微，個人主義至上、兩性平等落實。早年只要看到有「七仙女」，就可以推知這家人致力於傳宗接代，一定要生到兒子為止，如果真的生不出個子，媳婦可是會被歧視，甚至於被迫容忍老公納妾；時至今日，生男生女一樣好，子女遠赴他鄉工作，遠離家族的羈絆，聽不到每天有人碎碎念，家族的影響力大減，已經很少有人還抱持著老一輩傳宗接代的概念，如果為了生個兒子的理由而納妾，恐怕只是為了一逞獸慾。

萬般皆下品，唯有讀書高

讓我們回到二次世界大戰之後，世界各國有所謂的戰後嬰兒潮，也都一樣隨著農業社會轉換成工商業社會，社會結構劇變，少子化成了一種趨勢，傳宗接代的觀念逐漸消逝，但有一個東西不變，就是「萬般皆下品、唯有讀書高」。

能念大學就不要只念高中，可以撈個碩士就不要只有學士畢業，可以有個博士，碩士真的不算什麼，最好還是個洋墨水的，否則即使是本土最頂尖的台灣大學畢業，找個教職還是會被歧視。

1986年，大專院校(大學、獨立學院、五專)從105所開始爬升(如下圖綠色線)，2000年來到150所。其中的組成結構，五專逐漸改制，升格為大學或獨立學院，使得大學與獨立學院快速增加(如下圖黃色線)，從1986年的28所，2000年來到127所，尤其是1995年至2000年的成長幅度最為迅速。

五專逐漸改制，升格為大學或獨立學院，使得大學與獨立學院快速增加。 分享 facebook

從大學錄取率來看，1986年的30.66%，2000年來到57.7%，2002年更是暴增到80.41%，呈現暴增的現象；今日，只要你有錢，巴不得你入學，就算有考試也是考個樣子而已。(參照下圖)

從大學錄取率來看，1986年的30.66%，2000年來到57.7%，2002年更是暴增到80.41%，呈現暴增的現象。 分享 facebook

讓我們把時間再往前推一點，1950年的大學、獨立學院，也不過才4所。當時有一位吳祥輝先生，1974年畢業於建國中學，因反對大學聯考制度所造成的教育扭曲，拒絕參加大學聯考，隔年自傳體小說《拒絕聯考的小子》出版，轟動全台，其出版背景在唸大學可是少數聰明人才有的權利。(出版時間如下圖紅圈處)

自傳體小說《拒絕聯考的小子》出版，轟動全台，其出版背景在唸大學可是少數聰明人才有的權利。 分享 facebook

大戰後的戰後嬰兒潮，大學不夠，大學錄取率低，所以年紀輕輕地就跑去工作，參考上圖橘色的線(20-24女性勞參率)，可以發現勞動參與率隨著大專院校數量增加而逐漸下滑，這也代表著女性進入社會的時間變晚，更連帶著成家立業、結婚與生子的時間也往後拖，再加上對於未婚生子的排斥，沒有結婚就不太願意生子。

讓我們來比較一下1951年(總生育率7.04)、1984年(總生育率2.055)、2016年(總生育率1.070)，不同年齡別的生育率。（作者：Dr.J）

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