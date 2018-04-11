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怎樣包紅包不失禮？「結婚吧」給你參考行情

2018-04-11 11:28聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

結婚旺季將臨，怎樣包紅包才不失禮？

集結婚禮商家的一站式婚禮平台「結婚吧」，發現台灣每個月都有上萬人在網路上搜尋「紅包行情」等關鍵字，顯示紅包怎麼包是民眾相當關心的議題。「結婚吧」分享5個步驟，幫民眾評估紅包怎麼包才能包得不失禮又不失血。

根據Google關鍵字規劃工具的統計，全台每月平均皆有1萬到２萬人搜尋「紅包行情」，近年不時在爆料公社傳出「包1600紅包嫌難吃要退錢」、「紅包低於3600請勿到場」等事件引發討論。

「結婚吧」站長Cucci指出，喜宴禮金包多少要考慮幾個因素：宴席場地、交情、預算、數字吉利、人到或禮到，有五個步驟可參考：

1. 宴席場地：打開喜帖看一下宴席場地在哪裡？包禮金的基本原則是不要讓新人虧本。

各大飯店網站上婚宴方案通常動線不好找到，建議直接連上全台婚禮商家數最多的「結婚吧」網站的婚宴專區（ https://www.marry.com.tw/venue-shop?a_id=807 ），700個場地的婚宴價格方案一目瞭然。

找到婚宴方案，除以每桌人數，通常大飯店的一桌大約12人，一般婚宴會館或餐廳則為10人，將每桌價格除以10或12乘以出席人數，大概就是新人負擔的成本，不讓新人虧本才不會包了禮還失禮！

2. 交情：先前對方包過禮金的金額？雙方交情如何，基本上近親摯友行情約在2600~6600元，重要朋友同事行情約在2600~3600元，點頭之交約在1200~2600元。

3. 手頭預算：一般來說，手頭真的很緊，可以考慮同事、同學一起包，也不用打腫臉充胖子，畢竟祝福的心意大於金額。

4. 數字要吉利：俗話說喜雙喪單，因此紅包建議取雙數，但要避免出現「4」(死)跟「8」(諧音掰、別)這兩個數字，可以依照前述步驟前後調整金額。

5. 人到或禮到：若人無法到場，則禮金金額可以降低，一般來說依照親疏在600~2000元之間。

Cucci分享，以「結婚吧」平台上相當熱門的婚宴場地「君品酒店」為例，婚宴方案為每桌20,800~35,800加一成，以新人成本來說，除以每桌12人，每位賓客的成本落在1900~3300之間，取個吉利的數字，若是收到重要朋友在君品酒店的喜帖，建議的禮金便會落在3000、3200或3600元。

紅包怎麼包？可以上「結婚吧」網站看各飯店的婚宴專案行情再決定。圖／結婚吧提供
紅包怎麼包？可以上「結婚吧」網站看各飯店的婚宴專案行情再決定。圖／結婚吧提供
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紅包結婚婚禮

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