虎航空服員得麻疹還出勤？民航局調查出爐

2018-04-11 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣虎航空服員發燒仍上機執勤，隔天才發現確診麻疹，數日來接觸多名機組員、乘客，引發麻疹群聚感染風波。聯合報系資料照片 分享 facebook 虎航爆發麻疹群聚感染疫情，民航局調查，確診麻疹的空服員1日發燒，但被診斷是流感，沒報備仍上機值勤才導致風波，但該名空服員3日確診後即停止航班，因此民航局認為，以時序看來，虎航在過程中有無「故意」屬主觀判斷。

民航局調查，該名空服員3月17日服務一名從泰國回台、又搭機到日本的乘客，該乘客因在日本境內發燒送醫，經隔離後，26日確診為麻疹，疾管局29日通知虎航，虎航也隨即通知機組員，注意發燒、疑似感染症狀。

民航局指出，這名乘客已在虎航班機上接觸過4名空服員，而這4名空服員也因幾日來的交叉排班，與5、60名以上組員有過接觸，可能陷入感染危機。

但民航局進一步表示，疾管局通知虎航時，這50、60個組員並未有人發病，疾管局僅告知須做好「自主管理」，故虎航當下並未調動班表，而該名發燒的空服員仍上機執勤，是因原本僅被診斷為流感，所以未告知公司，虎航也不知道他發燒，但確診麻疹後已立即停飛。

針對外界質疑，有感染危機的機組員是否都應隔離？民航局解釋，當下沒人確定會不會感染，因此只能配合疾管局「自主管理」的要求。

民航局也呼籲，按照法規，空服員若有任何不適都可以請假，飛行前也可以請假，航空公司「不至於有麻疹還派他飛行」。