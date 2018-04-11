墾丁消費問題再成焦點 屏東縣府將展開聯合稽查

2018-04-11 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



墾丁消費問題再成網路發燒議題，屏東縣政府將加強聯合稽查。圖／本報資料照 分享 facebook 墾丁消費問題近日再成媒體焦點，屏東縣政府消保官吳清宜表示，縣府已成立輔導小組，將針對墾丁攤商的標價是否清楚，還有食品安全、環境衛生等方面聯合稽查，同時也會輔導社區制定自律公約，加強服務品質來帶動商圈。

墾丁近來的消費問題已成眾矢之的，從滷味到住宿、再到漢堡、海鮮，無一不受到議論。當地業者坦承壓力很大，但也有許多熱愛墾丁的人跳出來說話，認為恆春半島還是有很多樸實的商家，這一場消費論戰持續在網路上發燒。

屏東縣政府消保官吳清宜指出，自從去年底的滷味事件後迄今，縣府消費者保護專線並未接獲任何有關墾丁消費爭議的投訴，但是墾丁消費問題持續受到關注，縣府的稽查行動並未放鬆，每一個爭議事件，均會主動了解。

她說，各家產品的製作及原料或有不同，因而會有不同標價，但依消保法規定，商家一定要清楚揭露產品價格，提供消費者選擇，為了整體提升服務品質，縣府會再加強聯合稽查，針對墾丁攤商的食品安全、環境衛生及標價查察，另外也會輔導社區及商家自律或制定公約，包括服務人員的態度也需加強，才能帶動墾丁商機。

吳清宜說，如果發現業者沒有清楚標價，會先依消費者保護法第33條勸道並限期改善，否則可依消保法第58條處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰。消費者如果有任何消費爭議，也可以向消保官投訴。