虎航乘客趴趴走 台南麻疹疫情接觸名單增至146人

2018-04-11 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



南市衛生局呼籲，麻疹個案接觸者盡可能避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並確實做好自主健康管理，若出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師相關接觸或旅遊史。聯合報系資料照片 分享 facebook 虎航麻疹群聚感染持續擴散，依據衛福部疾管署公布，截至本月9日為止國內共11例麻疹確定病例，6例境外移入病例， 5例國內感染，台南市接觸者名單目前掌握人數增至146人，南市衛生局表示，追蹤作業不分假日持續進行追蹤，目前尚無發現麻疹疑似症狀者。

虎航爆發麻疹群聚感染風波，4月5日公告最後四架感染航班，但有旅客直到4月10日才收到當地衛生局電話通知，部分旅客在5天空窗期期間在外「趴趴走」。

衛生局長陳怡指出，麻疹屬「第二類傳染病」，傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳染，出疹前後4天最具傳染力，為防範麻疹疫情擴大，出現疑似症狀者，請落實帶口罩、勤洗手與作好健康自主管理。

陳怡表示，追蹤作業期間若接獲衛生局通知為麻疹個案接觸者的市民朋友，盡可能避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並確實做好自主健康管理，自主健康管理時間從最後接觸日起算18天，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師相關接觸或旅遊史。

衛生局表示，按時預防接種是預防傳染病重要措施之一，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗可有效預防，家中如有滿1歲幼兒，請攜至合約院所接種疫苗。另外，避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2周前可至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。