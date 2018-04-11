這個病死亡率偏高！ 比晚期乳癌還可怕

2018-04-11 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台灣髖部骨折的盛行率位居亞洲第一，世界排名第九，一年內死亡率將近兩成，直逼晚期乳癌。學者分析健保資料庫中骨折病患，發現僅有1/4接受骨密度檢測、三分之一接受骨鬆藥物治療，以致不少患者日後再度骨折。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田說，骨質疏鬆症已是全球第二大的重要流行疾病，僅次於心血管疾病，可能導致各種部位骨折，其中以脊椎體壓迫性骨折及髖部骨折最為嚴重。

髖部骨折，行動受限，除了嚴重影響生活品質，家人照護負擔相當沈重之外，死亡率還偏高，健保資料顯示，國人髖部骨折一年內死亡率約兩成，主要死因為長期臥床引發的感染。

為此，國內積極推動「骨折聯合照護服務」，患者第一次脆弱性骨折時，就由團隊積極介入處理，除了評估用藥，還可預防日後跌倒，避免再度發生骨折。研究發現，這項措施可以減少5成髖骨骨折的死亡率。

台大醫院與台大北護分院從2014年起推動「骨折聯合照護服務」，初期成效即相當顯著，髖骨骨折患者一年內的死亡率從原先的兩成下降至1成2。隨著技術純熟，一年內死亡率下降至1成以下。

該項計畫發起人、台大醫院竹東分院院長詹鼎正指出，成功關鍵為個案管理師適時介入，針對個案及家人提供骨鬆衛教，並深入了解患者的病史、用藥及飲食、活動狀況，並親自患者家中，觀察居家環境，避免再次跌倒。