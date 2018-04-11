多吃紅豆、櫻桃等紅色食物真可以補血嗎？專家破除迷思

2018-04-11 09:01 聯合新聞網 文／遠流出版、營養師蔡正亮



談到「補血」，相信大家並不陌生，日常生活裡，若是遇上頭暈目眩或是蹲低後站起的眼冒金星，多半會先懷疑自己是否「貧血」了，於是著手搜尋可以「補血」的食物。傳統上，多數民眾會有「以形補形」的刻板印象，以為多吃與血液相近顏色的食物，可以補血強身，藉此改善貧血症狀。事實上，這樣的觀念並不正確，我們可以先從「人體血液的基本知識」來說明。

吃紅色食物真的可以補血嗎？ 圖／ingimage 分享 facebook

血液是由「血球」和「血漿」組成。血球又分為「紅血球」、「白血球」和「血小板」三大類，其中以紅血球所占比例最大，正常成人每毫升的血液約有五百萬個紅血球。每個紅血球中因含有血紅素（Hemoglobin）分子，故血液呈現紅色。另外，肌肉中因含有肌紅素（Myoglobin），同樣也會讓肌肉呈現紅色，只是當與氧氣接觸時，會發生氧化現象，肌肉因而呈現較深的紅色。然而，不論是血紅素還是肌紅素，兩者都含有很重要的礦物質「鐵」。

鐵的存在穩定了紅血球的正常功能與結構，紅血球才能正常運作，先結合氧氣、再運送氧氣，最後釋放氧氣給身體各組織利用。簡單來說，「鐵」是紅血球非常重要的成分，是穩定血紅素的主要物質。成人男性每天應攝取10毫克的鐵質，成人女性因生理因素會定時排出經血，因此鐵的需求更高，每日應攝取15毫克的鐵質。

鐵在人體內是不間斷的流失與再補充，交替循環著。如果日常飲食的鐵質來源不足，就會降低體內鐵質的儲存量，再嚴重一點，就無法提供足夠的鐵以滿足所有人體紅血球的需求，這時就可能形成「缺鐵性貧血」。

傳統觀念中認為，多吃天然的紅色食物（如櫻桃、葡萄、紅豆等）可以補血，實際上，植物的紅色來自天然植物色素「花青素」，與真正含有鐵質的血紅素、肌紅素並沒有關連。

一般中醫或傳統療法提到的「補血」，其實就是補充參與「製造及維持紅血球正常功能」的微量營養素，這些微量營養素主要是維他命及礦物質（如鐵、葉酸、維他命B12、銅、維他命C、維他命B6、維他命E等）。在臺灣，「缺鐵性貧血」或「邊緣性缺鐵性貧血」的比例較高，但是，不同的貧血各自對應不同的微量營養素需求，獲得醫療診斷，才能對症下藥。透過均衡飲食，或素食者適當地補充營養補充品，都是理想的解決之道。

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書名：《營養師教你不用怕：用實證科學破解27個常見飲食迷思》

作者：蔡正亮

出版社：遠流出版 分享 facebook 一旦有貧血症狀，必須先找出是何種貧血。因不同的貧血，相對需要補充的營養素也不同。在臺灣「缺鐵性貧血」的發生率較高，特別是生理期的女性朋友、懷孕及哺乳婦女。

缺乏鐵質者，適當攝取紅肉（如牛肉）及內臟（如豬肝）是最直接可補充鐵質的優良來源。同時也鼓勵飲食中多吃富含維他命C的蔬菜、水果，更可以增加人體對鐵質的吸收。

※本文摘自遠流出版《營養師教你不用怕：用實證科學破解27個常見飲食迷思》，未經同意禁止轉載。