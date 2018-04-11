西部空氣品質差 紫外線高量到過量級

2018-04-11 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天大致上天氣還是相當穩定。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 今天大致上天氣還是相當穩定，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，還是要注意西半部的空氣品質不佳，紫外線也仍然是高量到過量級。東部則要留意近海的水氣增加，雲層可能隨氣流飄到陸地，造成有局部短暫陣雨。氣溫方面，白天仍然溫暖偏熱，各地都可達28到32度左右，夜晚低溫則仍然只有22到23度，還算舒適，預計穩定天氣到今天。

環保署提醒北部、湖口、二林及雲嘉南地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；麥寮及台西地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

賴忠瑋表示，明天起隨著台灣附近水氣量再增加，各地雲量轉多，中部以北和東部在下半天要留意有局部零星短暫陣雨，不過下雨的時間並不長，是偶而間歇性的下，這樣的情況會持續到周五。周六白天有短暫空檔出現的機會，不過晚上隨著一波鋒面雲系南下，周日中部以北和東部各地都將轉為有雨的不穩定天氣，白天溫度也會因為降雨的關係而明顯下降，早晚的低溫也會略降，不過因為沒有明顯的冷空氣，因此不會覺得特別冷，只是有點涼意。南部則比較不受到這幾天氣變化的影響，仍然以穩定天氣為主，不過雲量也會在鋒面影響時略為增加。

「預計下周初期的天氣就沒有本周這麼穩定了」，賴忠瑋表示，周六晚上南下的鋒面，雖然主要影響時間到下周一上半天，不過很快的在下周二可能就會再有一波鋒面南下，如果有規劃一些行程或外出活動，要多加注意天氣變化。

空氣品質方面，今天西半部還是不佳，不過賴忠瑋表示，因為這幾天的風向是明顯的南風，使得在氣流尾端的北部，空氣品質狀況會比較差，南部則因為處於迎風面，風速稍強，擴散條件較佳，會讓空氣品質變得稍為好一些。主要汙染物則包含細懸浮微粒和臭氧濃度，敏感族群要多加注意。

中央氣象局說，今天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。明天台灣附近吹偏南風，中低層水氣略有增多，各地雲量稍增，其中東半部地區有局部短暫雨，午後中部以北地區及南部山區亦有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天高溫可達29度以上，且紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

周五台灣附近吹偏南風，中低層水氣稍多，各地以多雲為主，其中東半部地區有局部短暫雨，午後中部以北地區及南部山區亦有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天高溫可達29度以上，中南部高溫上看34度，且紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

周六鋒面接近，北部及東北部轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區天氣仍然穩定，但中南部山區午後會有些短暫雷陣雨。

周日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，高溫跟前一天相比一口氣會下降7至8度，其他地區也會略降3至4度；降雨方面，各地天氣轉為不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周一、下周二東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區仍有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。