好天氣到周六 吳德榮：周日起接連兩鋒面

2018-04-11 06:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明兩天台灣附近水氣增多，各地仍為多雲到晴，溫暖舒適，西半部白天微熱、高溫約在31、32度左右；東半部及午後山區有局部短暫降雨的機率，明天比今天更明顯，北部平地也有受影響的機率。

他說，周五、周六天氣更暖，西半部最高溫都在32度左右，山區午後有局部短暫降雨，北台灣部分平地也有受到影響的機率。今起台灣附近氣流轉東南及偏南風，華南沿海逐漸有平流霧產生，馬祖、金門容易受其影響，應隨時注意相關訊息。

他說，大約在周日凌晨變天，因鋒面通過及冷空氣南下，帶來降雨、也會轉涼；北台灣從周六高溫32度，降至周日白天高溫約僅20度，夜晚低溫16度，氣溫變化很大。下周一天氣偏涼，降雨稍緩的時間很短暫，空檔不明顯；下周一晚起至下周二另一波鋒面接踵而來，降雨又增多。由於是春天的短波系統，又是6、7天後的模擬，模式會繼續調整，需持續觀察。

中央氣象局說，今天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。明天台灣附近吹偏南風，中低層水氣略有增多，各地雲量稍增，其中東半部地區有局部短暫雨，午後中部以北地區及南部山區亦有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天高溫可達29度以上，且紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

周五台灣附近吹偏南風，中低層水氣稍多，各地以多雲為主，其中東半部地區有局部短暫雨，午後中部以北地區及南部山區亦有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天高溫可達29度以上，中南部高溫上看34度，且紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

周六鋒面接近，北部及東北部轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區天氣仍然穩定，但中南部山區午後會有些短暫雷陣雨。

周日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，高溫跟前一天相比一口氣會下降7至8度，其他地區也會略降3至4度；降雨方面，各地天氣轉為不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。