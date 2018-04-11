今高溫飆33度 周末鋒面接近降8度

2018-04-11 04:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天東半部有局部短暫雨，西半部白天大致多雲到晴，午後西半部山區也有局部短暫雷陣雨，到山區活動請留意天氣變化；氣溫方面，隨著風向轉為偏南風，各地氣溫持續回升，清晨各地低溫約21、22度，白天各地的高溫都可達29、30度以上，中南部甚至有32、33度，紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，明天台灣附近吹偏南風，中低層水氣略有增多，各地雲量稍增，其中東半部地區有局部短暫雨，午後中部以北地區及南部山區亦有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天高溫可達29度以上，周五中南部高溫更上看34度，且紫外線指數易偏高，外出活動注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，周六鋒面接近，北部及東北部轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區天氣仍然穩定，但中南部山區午後會有些短暫雷陣雨；下周日鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，高溫跟前一天相比一口氣會下降7至8度，其他地區也會略降3至4度；降雨方面，各地天氣轉為不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。