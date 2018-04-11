親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

飛砂太嚴重 濁水溪搶種防風林

2018-04-11 00:41聯合報 記者陳威任蔡維斌／雲林縣報導

行政院長賴清德強調這次治沙防塵已全面升級且經費不設限，他也和民眾一起在濁水溪河床...
行政院長賴清德強調這次治沙防塵已全面升級且經費不設限，他也和民眾一起在濁水溪河床種樹。 記者蔡維斌／攝影
分享

濁水溪揚塵，長期困擾地方居民，為了全面改善揚塵問題，行政院整合中央與地方量能，行政院長賴清德更以實際行動與居民一同種下防風林樹木，宣示政府提升環境品質的決心。

賴清德指出，由於地形、流域特性以及東北季風期間濁水溪枯水等因素，濁水溪強風時飛砂嚴重，影響鄰近鄉鎮居民生活品質甚深。行政院已成立院層級跨部會「濁水溪揚塵改善工作小組」，以「水利」、「造林」、「防災應變」三大架構，提出「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，整合中央相關部會及地方政府力量，共同強化防制效果。

這次配合中部地區每年三至五月之造林適期，特別選定位於西濱大橋下方（東面）鄰近出海口的河川地，將營造防砂、防洪林帶，種植面積約六百平方公尺，栽植海桐、草海桐、黃槿等防風樹種，皆為適地生長的原生樹種。在相關單位努力下，目前濁水溪揚塵防制已有初步成果，包含綠覆蓋、水覆蓋等，合計面積將達一千六百公頃。

除了中央部會及地方政府投入，民間企業及NGO早已針對環境變遷積極倡導種樹。和泰汽車去年起攜手林務局及慈心有機農業發展基金會推動TOYOTA「一車一樹」專案，替每位新車主於台灣沿岸種一棵樹，至今已超過十一萬棵樹。

TOYOTA在專業單位的協助下，克服海岸林種植所遇到的日曬、海風、土質等問題，成功針對全台超過四十公頃的海岸區塊進行造林，除減碳暖化以外，更能協助減緩海岸線後退對當地環境、生態所造成的問題，預計至今年底可造林達到七十公頃，超過二十萬棵樹。

賴清德暖化減碳

相關新聞

健保改定率制？ 傳遭賴神打臉

2018-04-10 19:34

蓄水僅剩12% 曾文水庫望「梅」止渴

2018-04-11 00:41

摃龜王快來玩！台彩樂透推新玩法 全沒中也能得頭獎

2018-04-10 11:10

年輕失智 比老年更缺照顧資源

2018-04-09 23:50

孩子嗆食立刻拍背？醫師：錯誤處理恐釀更大傷害

2018-04-10 11:57

木棉花恐釀意外 桃園、竹市、台中摘果除害

2018-04-10 23:42

被中國超前 劇場人嘆：台灣蓋劇場停留在30年前

2018-04-10 12:45

TOYOTA一車一樹 「樹真的長回來」

2018-04-11 00:41

二歲童吃堅果 塞支氣管險喪命

2018-04-11 00:41

牙齒斷裂、脫落 該怎麼急救？

2018-04-10 23:57

健康你我他／後事從簡 像風一樣輕盈離去

2018-04-10 23:57

篩檢極早期失智 AD8量表你填對了嗎？

2018-04-10 23:57

中年防失智 運動要量身訂做

2018-04-10 23:57

4種樹列行道樹黑名單 桃園不再種

2018-04-10 23:39

一個號碼也沒中？ 「雙贏彩」可得頭彩1500萬

2018-04-10 23:20

雲林善心男刮中2000萬刮刮樂 要帶父母出遊

2018-04-10 20:49

高雄印尼籍移工返鄉染德國麻疹 成今年境外移入首例

2018-04-10 19:55

李石增「被辭職」告長庚討薪資 長庚醫院回應了

2018-04-10 19:43

不在辦公桌也要CALL到你！M＋推「行動分機」

2018-04-10 19:13

影／救空汙！環保署鼓勵汰換高汙染舊車

2018-04-10 19:10

春雨偏少 高屏溪逕流量持續下探

2018-04-10 18:20

快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04

個人專屬運動處方箋 延緩認知功能障礙

2018-04-10 17:43

AD8量表篩極早期失智　但你填答的方式對了嗎？

2018-04-10 17:30

教部卡管說詞反覆　藍委批：豈非漫天大謊？

2018-04-10 17:29

影／長輩們別再餵了！2歲童吃開心果險喪命

2018-04-10 17:18

國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08

今年首例境外移入 外籍勞工染德國麻疹

2018-04-10 16:17

虎航麻疹群聚疫情研議開罰 疾管署派員調查

2018-04-10 16:01

米飯控看過來！專家告訴你吃米飯的四大好處

2018-04-10 15:54

兩大貨車對撞 舊蘇花雙向阻斷

2018-04-10 15:52

沙啞失聲別輕忽 恐是肺癌找上門

2018-04-10 15:45

通靈少女編劇 改編得獎兒童文學 劍獅周六出巡

2018-04-10 15:41

賞櫻打卡免費上網！台灣虎航買票送1.5G網卡

2018-04-10 15:39

做了氣球擴張術 老翁憋3年重享魚水之歡

2018-04-10 15:31

無所遁形！台大研發「智慧監視系統」　憑視覺精準搜人

2018-04-10 15:30

台灣首例異體皮膚移植 來自宣教士的「切膚之愛」

2018-04-10 13:00

5年5億 科技部將打造台灣成為量子電腦基地

2018-04-10 12:54

水中畫影展現美感 許昭彥出版第四本攝影集

2018-04-10 12:41
看更多

熱門文章

被中國超前 劇場人嘆：台灣蓋劇場停留在30年前

2018-04-10 12:45

快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04

把握周五前好天氣 周日變天濕涼有雨

2018-04-10 04:31

交通罰單收不完…10大違規陷阱 你踩到幾個？

2018-04-10 10:00

摃龜王快來玩！台彩樂透推新玩法 全沒中也能得頭獎

2018-04-10 11:10

樂透新玩法 全部沒猜中可得1,500萬元

2018-04-10 11:40

台北也買得到！安室奈美惠聯手H&M打造全新女裝

2018-04-10 10:16

台彩推新刮刮樂 總獎金逾9.3億元

2018-04-10 07:00

全家現做茶飲4月11日開賣 600杯免費喝

2018-04-09 11:16

孩子嗆食立刻拍背？醫師：錯誤處理恐釀更大傷害

2018-04-10 11:57

生活見聞／另類女兒賊

2018-04-10 06:00

心情點滴／愛的禮物

2018-04-10 06:00

做了氣球擴張術 老翁憋3年重享魚水之歡

2018-04-10 15:31

兩大貨車對撞 舊蘇花雙向阻斷

2018-04-10 15:52

領先亞洲！ 家樂福在台導入「自助結帳機台」

2018-04-10 16:25

氣溫回升旺運更穩？解析農曆3月紫微運勢

2018-04-10 10:13

李石增「被辭職」告長庚討薪資 長庚醫院回應了

2018-04-10 19:43

日本黑貓宅急便推新服務 行李戰利品幫你直送飯店

2018-04-10 12:29

教部卡管說詞反覆　藍委批：豈非漫天大謊？

2018-04-10 17:29

健保改定率制？ 傳遭賴神打臉

2018-04-10 19:34

雲林善心男刮中2000萬刮刮樂 要帶父母出遊

2018-04-10 20:49

童言童語／七星鱷魚

2018-04-10 06:00

是你嗎？台彩尋人啟事 1.02億元大樂透沒人領

2018-04-10 11:58

水原希子晨起6連拍超可愛 每張都想設為桌布

2018-04-10 13:10

祖母綠不祖母…林心如一身鳥 俏皮又貴氣

2018-04-10 16:25

德國進口發泡錠甜味劑超標 共10件食品在邊境攔下

2018-04-10 11:47

柯P吃不到 「皮蛋豆腐」北藝中心 2020年才完工

2018-04-10 10:27

生產痛到想打人！產台上媽媽們說過最瞎的話

2018-04-10 09:13

好萊塢珠寶設計師涉嫌掏空 劉詩詩、河智苑遭池魚之殃

2018-04-10 17:50

飯店超賣成常態？ 學者：業者降星、為旅客另找投宿處

2018-04-10 12:00

台灣人一年喝10億杯手搖茶飲！超商找聯名拚客製化

2018-04-10 14:17

養出學霸兒！育兒有妙招的聰明媽媽

2018-04-10 09:07

米飯控看過來！專家告訴你吃米飯的四大好處

2018-04-10 15:54

虎航麻疹群聚疫情研議開罰 疾管署派員調查

2018-04-10 16:01

沙啞失聲別輕忽 恐是肺癌找上門

2018-04-10 15:45

5年5億 科技部將打造台灣成為量子電腦基地

2018-04-10 12:54

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43

幼童嗑瓜子阻氣管險喪命 醫：5歲以下少吃乾核果

2018-04-10 11:53

國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08

擴散不佳 西半部空品糟

2018-04-10 04:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top