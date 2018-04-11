飛砂太嚴重 濁水溪搶種防風林

行政院長賴清德強調這次治沙防塵已全面升級且經費不設限，他也和民眾一起在濁水溪河床種樹。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

濁水溪揚塵，長期困擾地方居民，為了全面改善揚塵問題，行政院整合中央與地方量能，行政院長賴清德更以實際行動與居民一同種下防風林樹木，宣示政府提升環境品質的決心。

賴清德指出，由於地形、流域特性以及東北季風期間濁水溪枯水等因素，濁水溪強風時飛砂嚴重，影響鄰近鄉鎮居民生活品質甚深。行政院已成立院層級跨部會「濁水溪揚塵改善工作小組」，以「水利」、「造林」、「防災應變」三大架構，提出「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，整合中央相關部會及地方政府力量，共同強化防制效果。

這次配合中部地區每年三至五月之造林適期，特別選定位於西濱大橋下方（東面）鄰近出海口的河川地，將營造防砂、防洪林帶，種植面積約六百平方公尺，栽植海桐、草海桐、黃槿等防風樹種，皆為適地生長的原生樹種。在相關單位努力下，目前濁水溪揚塵防制已有初步成果，包含綠覆蓋、水覆蓋等，合計面積將達一千六百公頃。

除了中央部會及地方政府投入，民間企業及NGO早已針對環境變遷積極倡導種樹。和泰汽車去年起攜手林務局及慈心有機農業發展基金會推動TOYOTA「一車一樹」專案，替每位新車主於台灣沿岸種一棵樹，至今已超過十一萬棵樹。

TOYOTA在專業單位的協助下，克服海岸林種植所遇到的日曬、海風、土質等問題，成功針對全台超過四十公頃的海岸區塊進行造林，除減碳抗暖化以外，更能協助減緩海岸線後退對當地環境、生態所造成的問題，預計至今年底可造林達到七十公頃，超過二十萬棵樹。