二歲童吃堅果 塞支氣管險喪命

2018-04-11 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



長庚耳鼻喉部主治醫師林婉妮示範硬式支氣管鏡手術取出異物。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook

春節過後，林口長庚醫院一個半月接到五位氣管異物阻塞幼童，檢查發現氣管裡卡的全是核果類零食，有位二歲女童吃開心果塞住支氣管造成發炎出血，動手術取出後，在加護病房觀察三天才救回一命。

林口長庚統計，十五年來，十二歲以下幼童因氣管異物阻塞而動手術的病例，共一百一十三人，孩子平均二點二歲，男童發生機率較高；異物九成是核果種子類食物，其餘還有筆蓋、彈珠等小玩具。

過去常見孩童吃果凍噎到，造成呼吸道阻塞，讓家長特別警惕。辛立仁提醒家長，不要讓五歲以下幼兒吃花生、堅果、核桃、開心果、瓜子等核果類零食，就算磨碎了也別吃，預防勝於治療。門診常見阿公阿嬤說「以前吃都沒事啊」，這種觀念一定要改，畢竟孩子都是心肝寶貝。

辛立仁說，五歲以下幼童咀嚼功能不全，異物嗆入氣管機率較高，加上咽喉神經不敏感，嗆食後的咳嗽反射也比大人遲鈍。若被大體積的異物噎到，孩子會馬上臉發黑，容易察覺，但小體積異物會掉進支氣管，孩子可能不斷咳嗽，最後導致慢性肺部感染。

林婉妮也提醒，家長遇上類似狀況，不要死命拍背以免食物碎屑往更深處掉落，且應保持冷靜，別讓孩子也跟著驚慌。若孩子臉已經黑掉了，「麻煩快用哈姆立克法急救，立即送醫！」