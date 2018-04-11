蓄水僅剩12% 曾文水庫望「梅」止渴

曾文水庫有效蓄水僅剩一成二，南部水情進入最艱困期，節約農業灌溉用水及加強水庫出水管控，要撐到六月梅雨季。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台灣南部今年降雨明顯偏低，去年底開始節水灌溉，如今進入枯水期，曾文水庫有效蓄水量目前只剩百分之十二，水情進入最艱困時期。南區水資源局表示，用水尚可供應到五月底，只要撐到六月梅雨來，台南水情就會紓緩。

台南地區水情開始拉警報，高雄地區若盼不到春雨進帳，也有缺水壓力。台水公司第七區管理處長王明孝說，高雄主要水源高屏溪逕流量雖比去年同期略高，但若無雨量挹注，流量會降得很快。高屏供水目前仍維持「正常」的藍燈，還可支援台南供水，後續水情變化要視降雨決定。

南區水資源局副局長簡振源說，去年底預測今年春季降雨量偏少，成立應變小組滾動檢討水情。曾文、烏山頭兩個水庫串聯應用，曾文目前有效蓄水量五千四百多萬立方公尺，只剩百分之十二；烏山頭有效蓄水量也有五千多萬立方公尺，有效蓄水比約百分之六十六，兩座水庫合計還有一億多立方公尺。

供應大台南民生用水的南化水庫，目前有效容量比約百分之卅，有效蓄水量三千七百多萬立方公尺，目前透過各單位一起努力節水，控制每日出水在四十三萬立方公尺以下 ，避免進入影響民生的第三階段限水。

嘉南地區目前除了農業灌溉日出水較多，工業及民生供水每日約五十萬噸。嘉南農田水利會除將一期稻作灌溉延後，並採灌八停八（往年灌九停七）方式延長供水區間，節省農業灌溉水。

這段時間掌水工也會經常巡視灌溉水渠，一旦放水夠了，就要馬上關閉水閘門，防止浪費水源，往年同期灌溉日一天要供水三百萬立方公尺，今年只要二百萬立方公尺。從去年底從開始節水灌溉，農業用水已省下九千萬立方公尺，約等於一座南化水庫的蓄水量。

簡振源說，在枯水期仍不用嚴苛限水，除感謝水利會和農民的配合，南水北送、北水南送等跨區域水源調度也有助益。像引雲林濁水溪川流水到嘉義，不必再由曾文及烏山頭送水；高屏堰川流水也可北送台南，減緩曾文、烏山頭及南化水庫出水量。