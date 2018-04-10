中大李正中獲美國、國際兩大光學會大獎亞洲第一人

2018-04-10 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中央大學光電系榮譽講座教授李正中在臺灣光學領域耕耘30多年，獲美國光學學會（OSA）頒2018The OSA Sang Soo Lee Award。這項殊榮頒給對象需具備為推動自己國家光電發展或開啟新領域，經由傑出研究與戮力教育而有特殊貢獻，並有具體的學術與經濟成效者。

中大指出， OSA及國際光學工程學會(SPIE)是國際最大的兩個光學學會，李正中除了榮獲今年的The OSA Sang Soo Lee Award，2016年也獲得The SPIE Educator Award，成為亞洲第一位獲得兩項殊榮的傑出學者。

能夠得到這樣的肯定，李正中謙虛地表示，感念母校及師長們的栽培，以及在中央大學任教這段時間擁有的研究資源和校方所提供的優良環境。

除學術領域，李正中也致力於公益教育的推動，設計了光電巡禮的活動，邀請偏鄉學校的學子來到中大，藉由動手做開啟學習的興趣。談到許多孩子從本來每堂課都興致缺缺，但參加完活動之後，發現書本上的知識皆能成為生活的一部分，回到學校開始對學習產生興趣，他欣慰說「這便是身為一個教育者所能獲得的最大禮物」。

而光電巡禮中也由中大光電系的學生帶領學員，除了讓他們能夠由思考如何教學中獲得更深刻的經驗，更有著知識傳承的意味在。

「言論要生活化，知識才能薰陶內化」，李正中認為光學即是生活，同時也延伸出他的人生觀。在他所著的「薄膜光學與鍍膜技術」封面設計了一幅多層薄膜畫成的光學干涉彩繪，象徵他對研究抱著的赤子之心，即使身在光芒之中，也不因此而過分在意，不要有獲得回饋的欲望。

他強調懂得分享是轉大人的開始，因分享而生喜悅是轉成大人的過程，已分享而無分享之念才是已經轉成真大人。